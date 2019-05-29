研調：Google停止支援 華為成長恐將受限

（中央社記者江明晏台北29日電）根據Gartner調查指出，三星及華為分別穩坐2019年第一季全球智慧型手機銷售冠、亞軍，但Gartner認為，Google應用程式和服務停止支援後，短期內將限制華為的成長空間。

國際研究暨顧問機構Gartner發布研究報告指出，2019年第一季全球智慧型手機對終端使用者銷售量下滑2.7%，總計3.73億支。儘管華為在美國市場缺席，仍穩坐全球第二大智慧型手機廠商的地位，並持續縮小與三星之間的差距。

Gartner資深研究總監古普塔(Anshul Gupta)表示，頂級智慧型手機的需求仍低於基本款機種，影響了像三星、蘋果這類主打高階智慧型手機的品牌。此外4G功能型手機保有價格低廉的優勢，使得功能型手機升級智慧型手機的速度趨緩。

Gartner指出，旗艦型智慧手機的創新速度減緩和價格上揚兩大因素，使得換機週期持續拉長。即使是美國和中國大陸這兩個智慧型手機銷量最大的國家，2019年第一季的銷售量也分別下滑15.8%和3.2%。

三星在2019年第一季依舊是全球手機銷售冠軍，以約7160萬支拿下19.2%的市占率，而華為年成長率44.5%則是全球前5大廠商中最高者，總計銷售5840萬支，拿下15.7%市占率，獲得市場第2名。

華為在所有地區的智慧型手機銷量均有所成長，古普塔指出，華為在歐洲和大中華地區這兩個最大市場的表現亮眼，智慧型手機銷售分別成長69%和33%。華為持續稱霸大中華地區，奪下29.5%市占率。

古普塔分析，若Google應用程式和服務正式停止支援華為手機，將會影響華為的全球布局，因為華為手機市場有近半數都在海外，不但會使消費者對品牌產生疑慮，短期內更限制了華為的成長空間。

儘管三星智慧型手機銷售在2019年第一季下滑8.8%，仍然是全球排名第一的智慧型手機廠商。古普塔指出，三星推出旗艦型智慧型手機Galaxy S10系列，雖廣受好評但對銷售影響有限，因為S10從2019年第一季末才開始出貨。

此外，三星也強化了中階和入門款智慧型手機的組合，除更新A系列、J系列之外，還新推出M系列，不過來自中國大陸製造商的激烈競爭牽制著三星的成長。

蘋果首季iPhone銷售量總計4460萬台，較前一年同期下滑17.6%。古普塔分析，iPhone在各個市場降價確實有助提振需求，但還不足以讓第一季恢復成長。許多蘋果使用者尚未看見更換新機的益處，因此蘋果正面臨市場換機週期拉長的困境。

2019年第一季，OPPO賣出2960萬支，市占率7.9%，位列第4名，Vivo賣出2740萬支智慧型手機，市占率7.3%，擊敗小米的2720萬支拿下第5名。2019年第一季Vivo智慧型手機銷售呈現兩位數成長。不過古普塔指出，若能擴大入門款智慧型手機的類型範圍，將這些產品銷售到新興亞太市場，vivo的表現可以更好。（編輯：林淑媛）1080529