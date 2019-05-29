誠品：不缺席上海市場 租屋卡關已交仲裁

（中央社記者江明晏台北29日電）誠品生活已陸續在中國開出蘇州、深圳據點，但上海中心店懸而未決，誠品生活董事長吳旻潔今天在股東會表示，房東已提出法律仲裁，雙方都盼僵局能解，但無論結果為何，誠品都不會缺席上海。

誠品書店2013年前受邀進駐上海第一高樓「上海中心」第52、53層，成為世界最高書店，原本預計2015年開張，但後續因故推遲計畫「卡關」至今。

針對終止合作原因，吳旻潔坦言並不清楚，但房東有「改朝換代」，對大樓定位想法不同，可能不見得要讓誠品進駐，目前雙方都希望能有個明確的結果，房東已提出法律仲裁，看後續怎麼走。

但她也表示，上海是誠品不能缺席的城市，也有其他地產開發商正與誠品洽談，會同步進行，而西安、武漢、北京、成都等城市，誠品也持續關注，但考量美中貿易戰，市場可能還需要2到3年的盤整期。

另外，國泰集團「起家厝」、誠品書店敦南店所在的台北市敦南金融大樓即將都更重建，2020年租約到期後，確定無法留下，吳旻潔表示，誠品在台灣24小時書店不會斷，但內部尚未確定要在哪落腳，至於是否考慮租回再開敦南店，她表示，目前對房東的規劃並不清楚，還會再評估。

吳旻潔今天也表示，誠品生活勢必要走向「全通路」的方向發展，有股東質疑「誠品特殊的文化氛圍要如何帶到線上？」她回應，不是要把氛圍帶到線上，舉例來說，客戶要來誠品用餐可在線上訂位，或是線下訂書可宅配到府，連接每一個斷點，甚至是向客戶推薦個人化的行銷，抓住增加營收的機會。

她說明，明年底前第一階段，誠品生活希望完成CRM系統、POS系統、APP，也想開發自有的支付工具，期望2到3年讓顧客有感，大概3年後會啟動第二階段，發展自有電商和物流，讓誠品生活文創平台expo產品上架。

於此同時，誠品探索海外新市場的角度不停歇，包括已確立今年秋天開幕的日本首店，吳旻潔說明，首店經營1到2年後，才有經驗值去思考再開第2店，而在馬來西亞布局，她坦言，目前有7、8個案子在接觸，涵蓋不同商圈和各種模式，等日本店成功開出後，估計明年才有餘裕再進一步。

另外，誠品是「輕資產」的營運模式，今年導入IFRS 16會計準則，針對租賃項目認列方式改變，租金成本會以使用權資產的方式反映到財報上的租賃負債，影響性是前高後低，已導致首季獲利衰退，首季每股盈餘1.64元，低於前年的2.89元，估計全年EPS都會受到影響，但誠品強調這僅是會計準則的改變，營運表現沒有影響。

而針對旗下旅館事業誠品行旅，吳旻潔表示，目標2年內達到損平，目前住房率65%，希望至少提升到75%，未來不排除再新開據點，她透露，海外有房地產公司來接洽，也可能會進軍平價旅館市場，但她認為，要先達到損平，營運團隊穩健後才有能力談拓展。（編輯：鄭雪文）1080529