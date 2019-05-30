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美股道瓊跌逾200點 法人：台股恐受壓

最新更新：2019/05/30 08:45

（中央社記者潘智義台北30日電）台股昨天盤中失守半年線約10251點，之後跌勢收斂，尾盤收小黑，法人原本預期今天有機會反彈，但美股道瓊工業指數下跌221.36點，今天台股恐有下跌壓力。

法人指出，雖然美股道瓊工業指數下跌，但與台股連動關係密切的費城半導體指數小漲5.27點，可能紓緩台股下跌壓力。

道瓊工業指數終場下跌221.36點，或0.87%，收在25126.41點。標準普爾500指數下跌19.37點，或0.69%，收在2783.02點。那斯達克指數下跌60.04點，或0.79%，收在7547.31點。

台股昨天開低震盪，收在10301.78點，小跌10.53點，跌幅0.1%，成交值新台幣933.76億元。三大法人外資及陸資賣超60.45億元、投信賣超1.29億元，自營商買超3.39億元，合計賣超58.35億元。

大同公司前董事長林蔚山涉嫌掏空大同公司，台灣高等法院更一審依違反證交法加重背信罪，判處林蔚山8年有期徒刑，併科罰金新台幣3億元，沒收13億餘元犯罪所得，最高法院昨天駁回上訴，全案定讞。

2020年被視為5G通訊元年，相關產業發展受到矚目，第6屆台北5G國際高峰會今天舉行，電信營運商、網通業者及設備供應鏈成為市場焦點。

蘋果觸控面板供應商GIS-KY業成超聲波屏下指紋辨識觸控產品擴充新產能後，7月產能倍增，除既有品牌大客戶三星之外，年底前可望再增中國新客戶。（編輯：楊玫寧）1080530

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