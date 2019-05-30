海外資金專法初審 爭議條文保留交付院會協商

（中央社記者吳佳蓉台北30日電）立法院財委會今天初審海外資金匯回專法，卡在如何防堵資金回台炒房等環節，涉及優惠稅率、資金用途限制、資金控管方式、實質投資管理等主要關鍵條文，皆保留交付院會協商。

財政委員會今天審查「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」（俗稱海外資金匯回專法），根據行政院版本，專法上路後首年匯回資金，以稅率8%課徵，次年匯回提高至10%，資金若願投入實體投資，還可享減半優惠稅率；但匯回資金須符合洗錢、資恐防制相關規範，資金存放、運用也設有多道限制，如須匯入專戶存放，原則上不可購置不動產。

全案條文共13條，最終有8條照行政院提出版本通過，包括確立財政部為專法主管機關，匯回資金必須存入外匯存款專戶、信託專戶或證券全權委託專戶運用，申請文件不實罰鍰，以及受理銀行扣繳義務及未扣繳罰則等。

其餘5條及法規名稱因朝野仍存有爭議，因此先行保留，交付院會進行政黨協商，之後才再進入二、三讀程序。保留條文涉及的規定包括，匯回資金不可購買不動產限制、課稅稅率、匯回資金可做自由運用、金融投資、實體投資、及單純存放專戶不做投資比重，實質投資年限等。

時代力量立委黃國昌認為，專法雖明訂匯回資金不能用來購置不動產，但實務上間接投資情形多，要防堵炒房，母法應該就要有更明確機制，不能等到子法才來訂定，不然等於空白授權。加上其他委員也對如何防堵資金回台炒房、炒匯存有疑慮，最終委員會決議，爭議條文先保留交付院會協商。（編輯：趙蔚蘭）1080530