iCarry新零售模式 獲國發基金天使投資青睞

（中央社記者劉麗榮台北31日電）主打「買了就走，想到就買」的新零售模式，省去購物提著大包小包煩惱，iCarry旅遊購物平台成功整合運送和支付，提供旅客便利服務，吸引傳統老店佳德鳳梨酥、裕珍馨等合作。

國發基金為了扶植新創發展，活絡天使投資，國發會主委陳美伶今天在投資成果分享發表會上表示，自107年3月正式委託中華民國創業投資商業同業公會執行以來，積極接觸總計超過400家新創事業，至今通過評估決議投資者共32家，較過往提升了2至3倍。

成立營運旅遊購物平台iCarry的直流電通股份有限公司就是其中一家。執行長陳彥甫說，隨著觀光業的情勢演變，店家常常面臨今天客人很多，明天沒有的窘境，而透過iCarry的新零售架構，消費者到門市消費，不需要大包小包提著走，只要完成支付，可以選擇機場提貨或境外家裡取貨，對旅客來說非常方便。

iCarry創辦人之一的李常裕說，他們最早是從台東發跡，協助當地小農銷售紅藜相關產品，後來逐漸擴展到花蓮的阿美麻糬等知名店家，以鄉村包圍城市的概念，「慢慢才讓台北人聽得懂我們在做甚麼」，其中最關鍵是跟佳德合作打響名號。

李常裕說，佳德鳳梨酥每天大排長龍，排隊、停車、提貨等造成非常多客訴，與iCarry合作後，解決取貨問題，連國外都能配送，業績、客戶滿意度也隨之提升，讓很多伴手禮店家都來合作。

陳彥甫說，一開始募資相當困難，因為大多數的投資人熟悉電子產業，對於沒有廠房設備的新零售業種，覺得「風險很大」，因此他們很感謝國發基金、天使投資人的投資，經過國家認證，可說是拋磚引玉，吸引更多人投資。

iCarry藉由線上交易留下的客戶資料做大量數據分析，李常裕說，這對零售業者來說是很重要的資訊，不但協助業者找到客戶，增加32%回購率，也能協助縮短加盟時間。

通過投資核定的新創事業還包括提供多元化產品及區塊鏈雲端服務的鏈科股份有限公司、提供數位醫療與智慧醫院解決方案雲端軟體服務的天樞健康資訊科技股份有限公司、專注於量子點生產及應用的優美特創新材料股份有限公司，期許成為材料界的台積電。

國發會統計，目前通過投資評估的32家新創公司，國發基金總計核准投資約新台幣4.18億元，天使投資人搭配投資新台幣3.66億元。

陳美伶說，用投資而不用補助，目的是和新創成為生命共同體一起成長，「你們的成功就是我們的成功，你們的失敗也是我們的失敗」，不會因為失敗就不協助，而是從失敗中學習，創造更大的成功機會。（編輯：林沂鋒）1080531