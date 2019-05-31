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崇越電每股配息5.1元 提前改選董監事

最新更新：2019/05/31 18:48

（中央社記者吳家豪台北31日電）電子化學材料通路商崇越電今天召開股東常會，會中通過2018年財報，並決議每股配發現金股利新台幣5.1元，並為配合實際營運需求，提前進行董監事全面改選。

崇越電自2006年上櫃以來，每年皆發放至少3元以上的現金股利，為高殖利率概念股。2018年受惠於全球經濟景氣回溫、矽利光產業供需調整及開發新產品有成等因素，崇越電稅後淨利達4.63億元，年增32.3%，創10年來新高，每股盈餘（EPS）達7.41元。

因崇越電甫於今年初完成現金增資，以增資後股本7.4億元計算，每股盈餘為6.25元，股東會決議每股配發5.1元現金股利。

崇越電發布新聞稿表示，為配合實際營運需求、健全董事會結構，董事會提出提前全面改選第10屆董事、獨立董事及監察人議案，並順利票選出董事10席以及監察人3席，任期3年。

崇越電股東會結束後召開董事會，會中全體董事一致通過潘振成續任董事長。董事會並通過6月24日為除息基準日，預計7月10日發放現金股利。

崇越電表示，受美中貿易戰之不確定因素影響，今年截至目前為止營運成長動能減緩，不如預期。但崇越電近年發展的車用、醫療、化妝品及消費性電子等4大主軸持續拓展，並因應主要供應商日本信越化學下半年新產能陸續開出，以及深耕東南亞的印尼與越南兩大據點，看好未來將更有競爭力因應市場多元需求。（編輯：蘇志宗）1080531

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