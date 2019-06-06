中華電攜手凱基銀金融監理沙盒案 簽約逾百件

（中央社記者蔡芃敏台北6日電）監理沙盒條例上路一年，金管會表示，凱基銀行與中華電信合作的沙盒實驗一案，已有100多件完成簽約，平均信貸金額約為新台幣10萬至20萬元間。

金管會目前已核准的3件沙盒實驗案，包含凱基銀行與中華電信合作的沙盒實驗、香港商易安聯EMQ與統振，後兩者同為非金融業者申請外籍移工的跨境匯款。

凱基銀行與中華電信合作沙盒實驗，中華電信門號持有人即便過去未曾在金融機構留下任何聯徵紀錄，透過中華電信的身分認證機制，即可在凱基銀行申請信用卡或個人信貸。實驗案預計開放4000人申辦，授信總額度為2億元，但授信金額已達1.6億元時，即不再受理新申請案。若冒貸申請案達4件，就會啟動退場機制。

金管會說明，目前有2000多件完成身分驗證，申請信用貸款有幾百件，完成簽約共100多件，凱基銀行已撥款2000多萬元，平均信貸金額為10萬至20萬元間。其中，沒有逾期30天案件、消費爭議以及冒貸案。

金管會要求凱基銀行需提出定期報告，金管會表示，根據凱基銀行報告，包含行動身分認證、線上申請、核貸等，均符合實驗申請計畫內容。

金管會說明，將進一步檢討行動身分認證，至於另外2案涉及跨境匯款範圍較大，會再審慎評估。也會再看一、兩季辦理情形，預計6月中旬會收到相關資料，將再提供相關單位參考。

立法院2017年底三讀通過「金融科技發展與創新實驗條例」（監理沙盒條例），金融監督管理委員會去年4月底公布相關子法，去年5月起開放業者申請。根據金管會統計，截至5月初，已有11件申請案，包括1案被否准。

金管會目前還在審查7案，包含曝光的櫻桃支付的沙盒實驗申請案，及未曝光的6件新申請案有3案是金融業、3案非金融業，金融業申請案是銀行、證券、保險業各1件；非金融業申請案則與銀行、證券業務相關。（編輯：林興盟）1080606