工研院：LED燈具助定位 醫院不怕難尋設備器具

工研院與台達電共同以智能LED燈具內建接收器，設備 器具裝發射器，靠藍牙功能通訊，已在中部某大醫院測試定位功能，護理站掌控設備去向，急用時不會找不著。中央社記者韋樞攝 108年6月7日

（中央社記者韋樞台北7日電）想在偌大的醫院臨時急用某項設備器具救人並非易事，工研院與台達電共同以智能LED燈具內建接收器，設備器具裝發射器，靠藍牙功能通訊，護理站全然掌控設備去向，不會再遍尋不著。

醫院整層樓有非常多病房，每個病房的病人所需使用的器具設備各有不同，而護理人員每隔幾小時要推著載滿藥品、設備的工具車，逐床照顧住院病人，但此時究竟某項設備器具在哪個病床使用中，或是放在庫房內，必須查閱資料或是詢問護理人員才能找到。

工研院綠能與環境研究所LED照明節能計畫經理黃祺峻告訴中央社，台灣中部某大醫院過去一直苦於在整層樓遍尋某項設備器具不著的不便，特別是急用時更是提心吊膽，因此非常想做設備器具的定位設施，但問遍系統業者，大都是要在醫院內到處布建拉線安裝定位器等，往往所費不貲。

黃祺峻表示，工研院與台達電共同開發智能LED燈具解決方案。這款智能LED燈具內建接收器，醫院的設備器具裝上發射器，當這些設備器具經過裝有這種燈具的下方，便可以藍牙功能通訊定位，不論護理站或是護理人員工具車上的顯示器可清楚顯示何種設備在何處，再也不會遍尋不著的不便與焦急，目前已在這家醫院的4個區域裝上400盞這種LED燈具測試。

他說，工研院與台達電共同合作開發超短焦廣角LED投光燈，它是方形且亮度均勻的投射燈，改善了傳統投射燈因圓形亮光產生眩光、陰影與照度不均的問題；這項產品的電源部分使用工研院「降壓型主動式功因修正裝置」及「電源調整電路」兩項創新技術，以達到燈光無閃爍及電源轉換效率高的效果。

黃祺峻說，當醫院要更換老舊的燈具時可採用光線平穩舒適，長期使用不疲累、不傷眼，同時又不用到處拉線裝定位器，兼具室內定位、人員追蹤功能的燈具，讓工作環境更舒適、更有效率。

他透露，目前除了這家醫院測試中，也有更強調物品定位功能的物流倉儲業，以及系統業者找上工研院尋求合作。（編輯：林沂鋒）1080607