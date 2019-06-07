以房養老逾3300件 女性屋主近5成5

（中央社記者廖禹揚台北7日電）根據金管會統計，2015年底至今年3月底，各家銀行辦理以房養老逆向抵押貸款，核貸件數累計3362件、年增38.6%，核貸金額新台幣184.34億元、年增41.2%。

因應高齡化社會需求，金融監督管理委員會鼓勵金融機構開發適合高齡者需求的金融商品及服務，2015年底由合庫銀率先開辦商業型以房養老逆向抵押貸款，至今已有13家銀行開辦這項業務。

根據金管會統計，截至今年3月底，全體銀行逆向抵押房貸核貸件數3362件，核貸金額184.34億元，其中，核貸件數與金額最高的，仍是首推逆向抵押房貸的合庫銀，累計核貸1331件、79.26億元，其次為土銀1082件、52.63億元，最後是華南銀620件、28.39億元。

觀察區域別辦理情形，北北基核辦件數及金額仍大幅領先，共1687件、128.2億元，其次依序為中彰投477件、桃竹苗408件、高屏361件、雲嘉南288件、宜花東125件、外島16件。

直得注意的是，女性申貸戶占比54.34%，明顯多於男性占比45.66%，且較先前2月統計結果比重有些微上升趨勢，但確切原因尚待進一步調查。

金管會呼籲，年長者應注意各家銀行以房養老貸款的申辦流程、貸款成數、利率、期限、借款人申辦門檻、相關費用及權利義務。銀行辦理這項業務也應落實執行金融服務業公平待客原則及金融消費者保護法相關規定，於業務推展過程負有注意及忠實義務，並遵守廣告招攬真實、訂約公平誠信及商品適合度等原則，向借款人充分說明契約重要內容及揭露相關風險，以促進銀行業務健全發展，及保護消費者權益。（編輯：鄭雪文）1080607