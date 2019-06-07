更多編輯台推薦新聞：
海軍軍艦掛掃帚非惡作劇 象徵軍艦戰功彪炳
政治

海軍軍艦掛掃帚非惡作劇 象徵軍艦戰功彪炳

端午節立蛋不失手 成功撇步跟著做
地方

端午節立蛋不失手 成功撇步跟著做

王柏融單場3安加勝利打點 第4度登上英雄訪問
運動

王柏融單場3安加勝利打點 第4度登上英雄訪問

專題／不只愛上台灣濃濃人情味 德籍醫生也愛臭豆腐
生活

專題／不只愛上台灣濃濃人情味 德籍醫生也愛臭豆腐

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
看新聞長知識／海軍軍艦掛掃帚非惡作劇 而是光榮傳統
訊息平台
首頁 / 產經

以房養老逾3300件 女性屋主近5成5

最新更新：2019/06/07 11:02

（中央社記者廖禹揚台北7日電）根據金管會統計，2015年底至今年3月底，各家銀行辦理以房養老逆向抵押貸款，核貸件數累計3362件、年增38.6%，核貸金額新台幣184.34億元、年增41.2%。

因應高齡化社會需求，金融監督管理委員會鼓勵金融機構開發適合高齡者需求的金融商品及服務，2015年底由合庫銀率先開辦商業型以房養老逆向抵押貸款，至今已有13家銀行開辦這項業務。

根據金管會統計，截至今年3月底，全體銀行逆向抵押房貸核貸件數3362件，核貸金額184.34億元，其中，核貸件數與金額最高的，仍是首推逆向抵押房貸的合庫銀，累計核貸1331件、79.26億元，其次為土銀1082件、52.63億元，最後是華南銀620件、28.39億元。

觀察區域別辦理情形，北北基核辦件數及金額仍大幅領先，共1687件、128.2億元，其次依序為中彰投477件、桃竹苗408件、高屏361件、雲嘉南288件、宜花東125件、外島16件。

直得注意的是，女性申貸戶占比54.34%，明顯多於男性占比45.66%，且較先前2月統計結果比重有些微上升趨勢，但確切原因尚待進一步調查。

金管會呼籲，年長者應注意各家銀行以房養老貸款的申辦流程、貸款成數、利率、期限、借款人申辦門檻、相關費用及權利義務。銀行辦理這項業務也應落實執行金融服務業公平待客原則及金融消費者保護法相關規定，於業務推展過程負有注意及忠實義務，並遵守廣告招攬真實、訂約公平誠信及商品適合度等原則，向借款人充分說明契約重要內容及揭露相關風險，以促進銀行業務健全發展，及保護消費者權益。（編輯：鄭雪文）1080607

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報