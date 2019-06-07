台杉領投原見及創控 布局未來重點產業

（中央社記者廖禹揚台北7日電）為布局未來重點產業中的工業4.0及環保科技，台杉投資物聯網基金公開新投資夥伴，原見精機及創控科技；台杉投資表示，這次投資原見及創控是從次世代科技布局為主要考量，將攜手這2個台灣團隊進軍國際市場。

台杉投資總經理翁嘉盛表示，台杉物聯網基金在2017年12月募集完成新台幣46.5億元，至今年5月底已評估超過480間國內外公司，先前投資包括超低功耗積體電路廠商Amiq Micro、自駕車光學雷達廠AEye、臥床照護智慧感測床墊美思科技（MedicusTek），這次投資原見及創控則是從次世代科技布局為主要考量。

原見精機主要製造機器人感測器模組，其可外掛式機器人觸覺技術產品已成功運用於佳世達的人機協作生產線；創控科技則開發出可攜式微型氣相層析儀，鎖定揮發性有機物微監測對象，獲半導體大廠台積電肯定。

翁嘉盛表示，人機協作是智慧製造及工業4.0的發展趨勢，而空氣品質監測技術的提升，不僅滿足地球環境永續發展需求，也是環保與科技的結合，這2家公司分別是代表這兩種趨勢的發展重點。

翁嘉盛並說明，台杉物聯網基金將可按原規劃，在基金成立後的前3年完成投資，目前評估案件重點包括物聯網、智慧製造、自動化系統、人工智慧、5G、企業軟體及網路安全。

原見精機總經理盧元立表示，該公司策略為透過與國際機器大廠共同合作開發市場，希望打入歐美等先進工業國家，這次募資選擇台杉，就是希望藉由台杉的國際資源，開拓國際市場。

創控科技財務長兼發言人王偉霖也表示，台杉團隊擁有豐富國內外投資與產業合作經驗，可在公司快速成長過程中提供寶貴建議，創控科技希望透過國家級投資公司的平台，整合國內產官學資源，將領先全球的技術能力，發展為台灣在全世界的優勢產業。（編輯：李信寬）1080607