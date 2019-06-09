系統台頻道商角力戰頻傳 消費者該硬起來了

系統台與頻道商老是談判角力，去年民視、今年Eleven Sports陸續上演斷訊風波，雖屬市場機制領域，卻再度凸顯收視戶在有線電視生態的弱勢，專家盼消費者硬起來，不滿意就剪線。中央社記者江明晏攝 108年6月9日

斷訊風波又起系列報導2（中央社記者江明晏台北9日電）系統台與頻道商頻傳談判角力，去年民視、今年Eleven Sports陸續上演斷訊風波，雖屬市場機制領域，卻再度凸顯收視戶在有線電視生態的弱勢，專家盼消費者硬起來，不滿意就剪線。

6月1日起，新北、桃園及高雄約23.6萬用戶看不到轉播中華職棒統一獅、桃猿賽事的運動頻道Eleven Sports，因該頻道與大豐有線、台灣數位寬頻及新高雄等3家有線電視系統業者因授權爭議未達共識。

國家通訊傳播委員會（NCC）近期已同意業者的頻道異動案，將由博斯無限台取代。但NCC認為，3家系統台業者未積極因應善後處理，違反消費者權益，未來可能依有線廣播法第29條規定開罰，並已要求3家業者提出減收一日收視費用，或延展一日收視期間的消費者補償方案。

「以後看不到運動頻道Eleven Sports了」，部分系統台用戶將受影響，職棒迷在PTT論壇上討論這項消息，有的網友表態「打算改辦MOD」，也有的網友慶幸「還好早就脫離有線的荼毒」，也有說「兩邊都在商言商啊，覺得沒啥問題」，更有網友抱怨系統台「不想花錢買就惦惦，還靠腰人家漲價」。

有線電視角力戰 消費者再度淪為祭品

台灣有線電視產業中，上游頻道生產內容，透過中游頻道代理商向系統台收授權費，並向廣告商收取費用，再讓系統台向用戶收月費，播出內容給觀眾收看，彼此是魚幫水、水幫魚的互利關係，卻又充滿談判算計的角力鬥爭。但令人無奈的是，去年民視斷訊風波，業者依法端出無關痛癢的補償方式，消費者只能逆來順受接受，時隔不到一年，類似狀況再度上演，還是凸顯收視戶在有線電視生態的弱勢，沒有得到任何改善。

行政院消保處副處長吳政學對中央社記者表示，消保處一再向主管機關NCC重申立場，尊重頻道和系統台的商業協商機制，但絕不能把消費者當成談判的手段或籌碼，斷訊與否要符合程序，消費者補償獲告知措施也要依法完成。

過去在協商授權金的態度上，NCC將「不能斷訊」視為最後防線，但業界評論，今年Eleven Sports案例上，本屆NCC委員不再緊抓「不能斷訊」的原則。

斷訊最傷的就是頻道本身，頻道業界人士說，「與其接受貶值售價，在市場被定終身，不如衡量比例原則捨棄部分版圖，斷尾求生」，認為這是基於商業考量的最壞選擇，「NCC不能讓頻道連斷訊都不可得，搞不好去年讓民視真的斷訊，市場就有機會導正」。

NCC代理主委陳耀祥回應指出，原則上，NCC是不希望斷訊，但如果符合產業秩序和消費者權益的兩大原則下，雙方仍無法協議，就按照正當行政流程走，還是要尊重商業機制，系統台可用其他頻道來取代，也會要求系統業者提供補償措施。

落實單頻單選 系統台憂市場更崩壞

針對類似案件，消費者文教基金會執行董事游開雄觀察，民眾是「抱怨多、申訴案件少」，主要是若按照定型化契約，每戶按比例酌減月租的費用可能頂多幾十元，不符合比例原則。舉例來說，「台灣有線電視以大鍋菜形式吃到飽，有些頻道就像是帝王蟹」，消費者是衝著它來的，如果這些頻道看不到，「難道消費者也只能拿到所有頻道平均分攤的賠償嗎？」

游開雄說，要改變系統台為主導的有線電視生態，就必須從消費者立場出發，真正落實有線電視「單頻單選」的機制，「把選擇權放在消費者手上，才能真實反映頻道價值，帶動生態的良性循環」。

但系統台業者認為，打壞現在有線電視的商業模式，也未必能讓消費者受益，台灣市場規模小，有線電視「集結上百頻道吃大鍋飯」的形式，是融合各大族群喜好，創造出具備廣告價值的500萬用戶規模，如果要打散成單頻單選，「一個只有1000個訂閱戶的運動頻道，要怎麼靠廣告收入活？不然就是要靠小眾族群，願意掏錢付高額費用收看」。

消費者該硬起來了 不滿意就「剪線」

游開雄認為，「市場機制是良性發展，但制度上如果有缺陷，會倒向一邊，在有線電視現有制度下，消費者權益都是第一個被犧牲的」，所以他強調，消費者雖然弱勢，但還是可以更有自主權。舉例來說，當電視缺了想收看的頻道時，就「剪線」選擇其他服務。

根據21世紀基金會今年5月進行的最新民調發現，各收視平台的普及率中，有線電視仍為國內最大視訊平台，占比68.7%，其次為37.4%的開放式網路電視及視訊網站（如YouTube），第三為21.6%的MOD，OTT目前僅有3.1%的普及率；換言之，有線電視仍是觀眾選擇收視的主流。

但消基會副秘書長、台灣大學教授林宗男觀察，年輕一代的觀看方式已從傳統有線電視轉移到網路視訊平台，若持續維持現況，有線電視前景堪憂。而也意味著消費者的選擇，將成為扭轉這個僵局的關鍵。（編輯：楊凱翔）1080609