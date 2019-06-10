推綠能也要顧環保 白海豚保育有這幾招

（中央社記者廖禹揚台北10日電）媒體報導，裝設離岸風機的水下工程噪音可能影響白海豚回音定位功能，環團憂心影響生態，經濟部今天說明具體保育做法，例如避開環境敏感區域，採取最佳防噪工法等。

針對外界關心白海豚保育問題，經濟部能源局今天發布新聞稿說明具體作法，強調會要求業者落實環評承諾，如期如質完成再生能源發展目標，海洋生態保育與離岸風電發展決不互斥，且開發之後，水下基礎將能形成魚礁，成為白海豚充足食源。

經濟部列出4大項做法，首先，在規劃離岸風電36處潛力場址時已避開中華白海豚重要棲息環境等環境敏感區域，不會直接影響重要環境生態敏感區域。

第二，進行離岸風電區塊開發政策環評時，已要求開發業者遵循相關規範，包括建議進一步針對中華白海豚重要棲息環境擴增1000公尺緩衝帶，在施工期間也必須遵循相關規範。

水下工程相關規範包括施工前進行水下聲學監測及海上目視調查；機組基礎施工宜優先考量鑽鑿式工法，或減輕打樁力道；打樁工程緩啟動，並優先採行如氣泡簾幕等已商業化的最佳噪音防制工法；建議劃設最大水下噪音容忍值標記禁區；施工船隻船速管制在6節以下，航道劃設也應避開敏感區位；建議暫緩採用聲音驅趕裝置，宜審慎蒐集案例研析後再行考量。

第三，離岸風場個案環評時，各開發商也有相應承諾保護措施，例如施工營運階段持續進行鯨豚生態調查，並強化鯨豚觀察員訓練作業，考量邀民間團體具鯨豚觀測能力人員共同參與，以及日落前2小時起不得啟動新設風機打樁作業。

第四，藉由風場興建帶動漁業轉業或轉型採用永續漁法，並透過水下基礎形成漁礁保護區，有助落實海洋生態系復育，以提供白海豚充足食源。（編輯：林沂鋒）1080610