富邦媒5月營收創同期新高 PChome年增14.5%

（中央社記者吳家豪台北10日電）電商業者今天公布2019年5月營收，momo富邦媒合併營收約新台幣40.4億元，年增17.1%，創歷年同期新高；PChome網路家庭5月合併營收約30.43億元，年增14.5%。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄。累積今年1至5月合併營收約195.2億元，較去年同期成長16.7%，創歷年同期新高。

富邦媒發布新聞稿指出，momo網路購物5月維持成長，營收較去年同期成長24.2%；各品類皆保有雙位數百分比成長的水準，其中以居家生活、3C家電、健康休閒位居前3名。行動購物營收年增率超過30%，主要受惠於母親節檔期提升買氣，例如按摩椅、母嬰用品、氣炸鍋、餐券、智慧型手機等皆有不錯的銷售表現。

同時，momo物流倉儲持續拓點，繼台北、台中、台南、高雄已啟用8座衛星倉，6月於台南永康地區找到合作新標的，能協助緩解北區物流倉儲的配送壓力，預估台南永康衛星倉將於2020年啟用。momo並持續於桃園、新竹、彰化、台南等地評估合適布點位置與合適物件。

至於，網家累計今年1至5月合併營收，目前全站已累積超過百家直營品牌，且24到40歲女性消費者已占行動端訂單65%，顯示行動端持續針對用戶體驗改版，有效提升消費者下單率，近8個月行動端業績平均成長率超過50%。

網家旗下PChome24h購物提供UUPON、OPENOPINT、Hami Point、HAPPY GO、亞洲萬里通、PayEasy六大點數兌換服務，為加速建構P幣點數生態圈，台灣樂天市場的超級點數自5月中旬起加入P幣兌換體系。（編輯：郭萍英）1080610