VHQ 5月營收1.58億 改寫同期新高

（中央社記者吳家豪台北10日電）影視特效製作公司VHQ-KY 公布5月合併營收新台幣1.58億元，年增17.59%，創歷年同期新高，主要受惠於已接單的電影及網路劇後製業務進入製作高峰期。

累計2019年1到5月，VHQ合併營收達7.13億元，較去年同期成長17.99%。

VHQ發布新聞稿表示，目前已接單的電影及網路劇後製業務開始進入製作高峰期，今年參與多部國際大型電影後製作品，加上觀眾對影片精緻度要求增加，今年整體後製預算明顯成長，帶動5月合併營收創歷年同期新高，且今年1到5月合併營收較去年同期保持雙位數百分比的成長。

VHQ繼搶進大陸電影及網路劇後製特效市場後，今年在美國自製劇大廠的合作案也有斬獲。在技術及美術概念受到客戶肯定下，年初完成星馬電影專案後，目前VHQ新加坡團隊已投入另一齣大型華語玄幻類網路劇的特效後製業務，預計今年第2季起陸續入帳，VHQ並積極與美國客戶洽談後續合作事宜。

VHQ表示，旗下木星時代公司去年製作完成戰爭偶像電視劇「奔向延安」，今年下半年可望於中國一線電視台播出；今年VHQ與木星時代持續推動上下游整合效益，正式跨足電視劇製作業務，進一步提升影像後製業務市占率。（編輯：趙蔚蘭）1080610