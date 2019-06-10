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金控前5月稅後純益逾1500億 富邦金穩坐EPS王

最新更新：2019/06/10 22:18

（中央社記者吳佳蓉台北10日電）金控業5月獲利全出爐，富邦金控累計前5月每股稅後純益（EPS）2.33元，蟬聯金控每股獲利王；累計前5月稅後純益則由國泰金以290億元居冠。

金控業前5月獲利全出爐，15家上市櫃金控稅後純益達新台幣1524.12億元，其中富邦金自結今年5月稅後純益68.85億元，累計前5月稅後純益238.46億元、EPS2.33元，穩居EPS獲利王；國泰金控以2.25元緊追在後，至於公股金控仍以兆豐金控的0.91元最佳。

富邦金控表示，核心子公司富邦人壽，受惠穩健投資與避險表現良好，5月稅後淨利43.28億元，年增80%。今年前5月初年度保費收入（FYP）達1013億元，年增23%，總保費收入為2657億元，年增15%；保費收入大幅成長使承保相關費用較高，投資收益表現穩定。

國泰金控則表示，核心子公司國泰人壽5月稅後淨利86.1億元，投資績效良好，外匯避險操作佳，業務面持續價值導向策略，保單銷售以傳統型分期繳及投資型保單為主。5月FYP金額為153億元、新契約等價保費（FYPE）金額63億元，累計FYPE為業界第一。

前5月金控每股獲利及排名依序為：富邦金、2.33元，國泰金、2.25元，兆豐金、0.91元，中信金、0.88元，元大金、0.8元，新光金、0.78元，玉山金、0.77元，第一金、0.65元，華南金、0.6元，台新金、0.59元，合庫金、0.54元，永豐金、0.5元，開發金、0.43元，國票金、0.37元，日盛金、0.22元。（編輯：楊凱翔）1080610

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