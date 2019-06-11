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易華電股東會通過配息2元 看好COF營運動能

最新更新：2019/06/11 11:18

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）易華電今天在召開股東會，通過每股配息2元。董事長黃嘉能表示，面對美中貿易戰，公司做好兵來將擋準備，目前COF產能仍遠小於市場需求，下半年營運看佳。

展望今年營運，黃嘉能指出，易華電今年前5月業績呈倍數成長，獲利表現也不會讓市場失望，下半年公司營運展望看佳。

觀察面板驅動IC用捲帶式高階覆晶薄膜IC基板（Tape-COF）市況，黃嘉能指出，目前Tape-COF產能仍遠遠小於市場需求，從產業面或公司營運面來看持續穩健。

易華電預期，今年Tape-COF在手機和手錶等手持式裝置擴大使用，在電視、筆電等大尺寸裝置需求持續成長。

在產能布局，易華電指出，公司的Semi半加成法（Semi-additive）製程技術在手機用細線路高腳數的Tape-COF品質成效，獲得客戶認可而擴大採購規模。另外蝕刻法（Sub）現有的每月2000萬顆產能持續滿載運轉，公司已經進行將封存的第2條蝕刻法產線重啟，重啟完成後每月可再增加2000萬顆產能。

易華電在2-Metal新製程設備建置與技術開發持續進行中。

易華電自結今年5月合併營收新台幣2.7億元，較去年同期1.25億元大增116.73%，累計前5月自結合併營收12.58億元，較去年同期6.01億元大增109.34%。

易華電去年全年合併營收19.31億元，稅後獲利2.19億元，每股稅後純益2.2元。（編輯：張均懋）1080611

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