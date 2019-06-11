更多編輯台推薦新聞：
前馬刺控衛帕克宣布退休 奇妙旅程畫下句點
運動

前馬刺控衛帕克宣布退休 奇妙旅程畫下句點

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

早安世界》秋行軍蟲確認現蹤苗栗玉米田 宜蘭嘉義疑似蟲跡鑑定中
早報

早安世界》秋行軍蟲確認現蹤苗栗玉米田 宜蘭嘉義疑似蟲跡鑑定中

專題／印度卡位戰 黃茂雄帶頭搶一席之地
產經

專題／印度卡位戰 黃茂雄帶頭搶一席之地

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

北極星藥業攻肺間皮癌 拚ADI-PEG 20藥證

最新更新：2019/06/11 13:26

（中央社記者韓婷婷台北11日電）北極星藥業11日召開股東會，董事長連華榮向投資人說明新團隊從2月底接手後至今，公司研發進度與未來經營方向，首要任務集中資源拚ADI-PEG 20藥證。

連榮華表示，自今年2月22日內部組織調整後，管理階層致力精簡組職及人力，暫停所有新的產品研發與早期的臨床試驗，集中資源加速進行肺間皮癌與肝癌2項為申請藥證準備關鍵性臨床試驗。

連榮華表示，肺間皮癌部分，ADI-PEG 20聯合一線用藥（Pemetrexed + Cisplatin）治療末期肺間皮癌病人的多國多中心II/III期臨床試驗，已在美國、英國、澳洲、台灣及義大利等國共計41家醫院進行收案。

至於肝癌方面，連榮華表示，ADI-PEG 20聯合中國核准的肝癌一線用藥FOLFOX治療肝癌二期臨床試驗，已在美國、英國、韓國、台灣及大陸共計24家醫院進行收案。

連華榮進一步表示，此關鍵性全球臨床試驗完成後，若是達到預定療效（腫瘤反應率達到20%），最快在2021年即可以加速批准（Accelerated Approval）方式直接向美國食品藥物管理署（FDA）申請藥證。

連華榮也提到，目前公司集中資源加速進行肺間皮癌及肝癌二項關鍵性臨床試驗，未來若取得藥證，公司亦已規劃自行生產；目前廠房除北加州廠外，成都廠建築體也已落成。

由於加州廠是小規模生產但年產可達20萬針，目前主要負責臨床試驗藥品的供應。而中國成都的量產廠預計第3季完成一條小型凍乾生產線，以提高ADI-PEG 20藥品未來銷售保存的方便性；另外，為擴展中國市場及減輕公司資金負擔，成都廠將不排除任何投資合作的可能。（編輯：張均懋）1080611

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報