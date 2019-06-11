北極星藥業攻肺間皮癌 拚ADI-PEG 20藥證

（中央社記者韓婷婷台北11日電）北極星藥業11日召開股東會，董事長連華榮向投資人說明新團隊從2月底接手後至今，公司研發進度與未來經營方向，首要任務集中資源拚ADI-PEG 20藥證。

連榮華表示，自今年2月22日內部組織調整後，管理階層致力精簡組職及人力，暫停所有新的產品研發與早期的臨床試驗，集中資源加速進行肺間皮癌與肝癌2項為申請藥證準備關鍵性臨床試驗。

連榮華表示，肺間皮癌部分，ADI-PEG 20聯合一線用藥（Pemetrexed + Cisplatin）治療末期肺間皮癌病人的多國多中心II/III期臨床試驗，已在美國、英國、澳洲、台灣及義大利等國共計41家醫院進行收案。

至於肝癌方面，連榮華表示，ADI-PEG 20聯合中國核准的肝癌一線用藥FOLFOX治療肝癌二期臨床試驗，已在美國、英國、韓國、台灣及大陸共計24家醫院進行收案。

連華榮進一步表示，此關鍵性全球臨床試驗完成後，若是達到預定療效（腫瘤反應率達到20%），最快在2021年即可以加速批准（Accelerated Approval）方式直接向美國食品藥物管理署（FDA）申請藥證。

連華榮也提到，目前公司集中資源加速進行肺間皮癌及肝癌二項關鍵性臨床試驗，未來若取得藥證，公司亦已規劃自行生產；目前廠房除北加州廠外，成都廠建築體也已落成。

由於加州廠是小規模生產但年產可達20萬針，目前主要負責臨床試驗藥品的供應。而中國成都的量產廠預計第3季完成一條小型凍乾生產線，以提高ADI-PEG 20藥品未來銷售保存的方便性；另外，為擴展中國市場及減輕公司資金負擔，成都廠將不排除任何投資合作的可能。（編輯：張均懋）1080611