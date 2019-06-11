社會住宅納促參重大公共建設範圍 享5租稅優惠

（中央社記者吳佳蓉台北11日電）為加速社會住宅興建，財政部近日修正「促進民間參與公共建設法之重大公共建設範圍」，新增納入社會住宅，達一定規模以上案件，將可適用多達5項的租稅優惠，以吸引民間投資。

財政部表示，根據促參法規定，所謂重大公共建設，指的是性質重要且在一定規模以上的公共建設，至於範圍及標準，則參照「促進民間參與公共建設法之重大公共建設範圍」來認定。先前符合重大公共建設範圍的「社會福利設施」，僅限殯葬設備，此次修正，再新增社會住宅一項。

財政部說，並非所有社會住宅案件都適用，必須是使用土地面積達0.5公頃以上，或總樓地板面積達5000平方公尺以上社會住宅，才能列為重大公共建設範圍。

符合適用條件的案件，可享有促參法賦予的5種租稅優惠，包括5年免徵營利事業所得稅、投資支出營利事業所得稅抵減、進口機具設備關稅優惠、地價稅、房屋稅及契稅減免，以及營利事業投資股票應納所得稅抵減。

財政部指出，會將社會住宅列入重大公共建設範圍，一方面配合政府推動社會住宅政策，另一方面為增加吸引民間資金投入，在政府興建之外，發展其他建設社會住宅模式。根據促參法，未來社宅除享有租稅優惠，也可比照促參案件，若案件財務自償性過低，可興建相關附屬事業，不過，須符合地方政府土地分區等要求。（編輯：郭萍英）1080611