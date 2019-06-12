客戶要求玻璃加塑膠鏡頭 大立光不排斥切入

（中央社記者韓婷婷台北12日電）因應客戶在潛望式鏡頭設計上要求玻璃加塑膠（G+P），大立光執行長林恩平今天表示，「不排斥做玻璃加塑膠鏡頭」，一改過去G+P鏡頭在手機上不具優勢的論調。

由於塑膠在物理特性上有一定的限制，隨著手機規格快速發展，G+P方案近2年持續受到市場關注及討論，光學廠中尤以亞光(3019)投入研發最積極；過去10年全塑膠鏡片持續主導智慧型手機鏡頭市場，近2年林恩平認為G+P在手機鏡頭上看不到優勢，不過隨著今天林恩平的改口，G+P未來是否有機會逆轉勝值得關注。

林恩平今天在股東會後記者會上表示，有些客戶在潛望式鏡頭設計上要求G+P，加一片研磨玻璃，以克服冷熱溫差產生的對焦溫飄問題。他指出，在溫差控制上，玻璃具優勢，但不一定用模造玻璃，大立光採用的是一般的研磨玻璃，成本上較具優勢，目前正在設計中。

林恩平也強調，理論上用自動對焦(AF)就可以克服全塑溫飄的問題，但如果AF設計不足以改善就可能加一片玻璃。其實，如果客戶能轉個念頭，重新設計AF也是可以解決，並不需要加玻璃，成本上也可更低，設計彈性也較高，但還是看客戶需求，未來玻璃的生產將放在大陸東莞廠，也不排除向外採購。

另外，3D感測鏡頭本來就用全塑膠鏡頭，林恩平認為，未來接收端也很有機會採用全塑膠鏡頭，但他透露目前客戶設計的產品不是用在手機上。

除了智慧手機後置鏡頭朝向多鏡頭、潛望式，以及4800萬畫素到6800萬畫素並向1億畫素邁進外，針對前鏡頭的趨勢，則以美觀為主，從去年開始一直在縮小口徑，有些要求做到水滴式，盡量將開口做的夠小，技術上較難。

關於林恩平在去年法說會上釋出的「新科技」祕密武器進度，林恩平今天說，客戶進行測試中，包括落摔、溫度、重壓等環境測試，預計明年才有機會出貨。

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘為鴻海員工大加薪，股王員工薪水也備受矚目，林恩平表示，大立光每年固定加薪，平均值在3%左右，集團約7000名員工都受惠；至於郭台銘參選議題，林恩平不改保守態度回應，「對政治不懂」。（編輯：張均懋）1080612