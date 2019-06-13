大台北都更案熱 將連3年破千億元

（中央社記者韋樞台北13日電）房市研究單位住展雜誌調查，今年至5月底，大台北不含危老改建的都更案量達592億元，全年可望破千億元，形成連3年破千億元。且今年有整合「最久」、「最美」接待中心等5最登場。

住展雜誌表示，大台北今年都更推案動能依舊強勁，尤以台北市為最。今年至5月底止，北市12個行政區中10個行政區有都更案釋出，僅士林、內湖兩行政區沒有都更案，這些都更案合計案量約新台幣592億元，全年輕鬆破千億元不是問題，形成連3年破千億元紀錄，2017年有1035億元，2018年有1291億元。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，依市調資料，目前正在籌備、預計於今年下半年推出的都更案還有非常多，若屆時均如期開賣，案量可望超越去年，形成連3年創高的紀錄。

何世昌指出，分析今年的都更案，發現各有特色，包含「5個最」來形容，例如在捷運永春站旁的大型都更案，足足整合了19年才完成，目前暫居「整合最久的都更案」：這個紀錄在下半年將被改寫，因為捷運忠孝復興站旁「正義大樓都更案」，整合時間逾20年；靠近君悅酒店，基隆路對面的都更案甚至從1993年前台北市長黃大洲時代就開始整合，至今已超過30年。

另外捷運六張犁站附近都更案業者與青鳥獨立書店合作，打造180天快閃書店，堪稱今年最美、最不像接待中心的「最美接待中心」。還有台北市仁愛路2段的豪宅地段推案非常罕有，今年有一起都更案是10年來這個路段唯一的新建案，足堪「最稀有供給」。

「最熱銷」的都更案則是上市大型建商在北投區所推出，從3月底公開至今已銷售8成，金額約50億元：「都更最大咖建商」是今年一口氣在板橋、永和與北市信義區推出3個都更案的建商，堪稱都更案件最多的建商。

何世昌認為，今年都更推案熱潮似乎仍在巔峰，案量持續放大。除了都更案，危老推案也正在萌芽，老屋重建商機愈加火熱；雖然老屋整合過程費時，但龐大的商機仍舊誘人。（編輯：趙蔚蘭）1080613