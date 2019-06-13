LINE Pay行動支付收款機拓點 年底前全台可用

（中央社記者吳家豪台北13日電）LINE Pay今年1月推出LINE Pay mini行動支付收款機，5月起陸續開放商戶申請，至今大台北地區多個商圈及多家連鎖品牌店鋪已可利用LINE Pay mini 結帳，預計今年底前將拓展至全台。

行動支付服務LINE Pay發布新聞稿表示，自2014年底在台灣推出服務到今年5月，已累計604萬用戶、12萬個以上的支付據點，LINE Pay 一卡通帳戶的用戶數更在不到一年的時間內達145萬會員數。

LINE Pay指出，今年將持續努力拓展，致力滿足商戶及用戶兩端的需求，除了以開拓多元支付方式與LINE Points點數回饋等誘因吸引消費者使用，現階段也開始著重為台灣各類型商戶提供更多的支援。

LINE Pay mini申辦方式簡易，店家無需串接POS（端點銷售系統）即可使用。LINE Pay用戶在結帳時，由店員輸入金額後，只要掃描LINE Pay mini機台上的 QR code，可快速完成交易；用戶也可以選擇直接用NFC感應，將手機靠近機台就能開啟支付流程。

LINE Pay表示，持續提供用戶便利、多元的支付體驗一直是LINE Pay最重要的發展目標，LINE Pay與一卡通目前積極規劃境外交易服務。LINE Pay mini將不僅為台灣用戶，更提供海外用戶便利的境外支付環境與經驗。（編輯：林興盟）1080613