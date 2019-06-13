正隆營運重點轉向 加碼投資台灣和越南

（中央社記者韋樞台北13日電）美中貿易戰使得不少廠商從大陸產區逐步移回台灣和越南，工紙大廠正隆為接近下游客戶，去年底啟用越南新造紙廠，未來將再加碼20.8億元在高雄燕巢設新廠，並在北越設紙器廠。

正隆今天股東常會通過每股配發現金股利1.1元，並完成董事改選，新任6席董事包括鄭舒云、鄭人銘、蔡東和、張清標，游晴輝、陳彥豪；3名獨立董事為王永吉、楊曜銘、張福星。

正隆總經理蔡東和表示，美中貿易戰對大陸各產業影響頗大，勢必衝擊包裝紙業需求，其實正隆早在去年年初即處分大陸的造紙廠，同時在越南平陽省設置年產30萬公噸芯紙的全新造紙廠，已於去年底完工啟用。

蔡東和指出，正隆在大陸地區仍有紙器廠，目前則盡量持平，主要供應內銷，同時將重心移到越南和台灣。目前越南除了有新的造紙廠外，還有平陽、隆安、越隆3座紙器廠，由於規模大又新，整體市占率高於同業，未來幾年營運成長可期。

至於平陽造紙廠的第2期擴建工程會接續展開，預計2021年完工；另外將在北越設立新的越南第4座紙器廠；台灣方則預計投資新台幣20.8億元在高雄燕巢造新廠，增設複瓦機、印製等設備，投資期到2022年。

依正隆的規劃，台灣正隆營運占比占2/3，中國已降至1/4，主要供應內銷為主；越南正隆占比達10%，但比重會逐步增加。（編輯：趙蔚蘭）1080613