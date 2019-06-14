國泰金配發現金股利1.5元 吳當傑王儷玲任獨董

（中央社記者潘姿羽台北14日電）國泰金控今天舉辦股東會，通過配發每股現金股利1.2元，加上提撥資本公積配發每股0.3元現金，合計每股1.5元；今天並通過董事改選，前金管會主委王儷玲及前財政部次長吳當傑擔任獨董。

為了響應金融監督管理委員會政策，增加獨董席次，國泰金控股東會今天通過董事改選案，共選出9席一般董事、4席獨立董事，獨董除了苗豐強、魏永篤續任，新提名人選為華南金控前董事長、現任金融總會秘書長的吳當傑，以及曾任金管會主委、現任政大風險與管理學系教授的王儷玲，均順利當選。

國泰金總經理李長庚表示，希望他們扮演督導經營團隊角色，所有獨董對於內控內稽、風險控管都非常在意，而且每人都學有專精，對國泰金綜合經營、各方面業務能起指導作用；新的兩位獨董吳當傑、王儷玲，有從學界出身到監理，經驗非常豐富，希望他們加入能對經營團隊有更好的督導。

國泰金2018年合併稅後獲利為新台幣518億元，每股盈餘3.95元，主要獲利貢獻來自於國泰人壽及國泰世華銀行。

國泰金表示，2018年各子公司均表現優異，國泰人壽合併稅後獲利303億元，投資績效穩健，業務也頗為亮眼；國泰世華銀行合併稅後獲利213億元，企金與消金業務也都有不錯表現。（編輯：林孟汝）1080614