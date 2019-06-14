富邦金現金股利2元 合計分派204.7億元

（中央社記者蔡芃敏台北14日電）富邦金股東會今天登場，去年稅後純益新台幣477.3億元，普通股每股配發股息2元，每股稅後純益（EPS）4.52元，已連續10年蟬聯金控每股獲利王。

富邦金今天召開股東會，並通過去年財報及股利分配案，去年稅後純益新台幣477.3億元，每股稅後純益（EPS）4.52元，普通股每股配發股息2元，合計分派約204.7億元。

富邦金董事長蔡明興指出，去年全球經濟維持穩定成長，不過下半年受到美中貿易戰、全球股市震盪、美元走強及美債殖利率滑落等影響，台灣去年金控業整體獲利較2017年度略為下滑，富邦金去年稅後淨利為477.3億元，衰退約12%。不過，每股盈餘4.52元，10連霸台灣金控業每股獲利。

截至去年底，富邦金合併總資產已經突破7兆元大關，達7.7151兆，年增11%，穩居國內第二大金控。

富邦金股東會也通過修正公司章程案，蔡明興說，由於公司章程對於是否發放特別股股息不太明確，為了避免爭議，因此修訂章程，保障特別股股東權益。

另外，股東會也通過長期資金募集案，由股東會授權董事會視市場狀況及未來公司資金需求，可辦理國內現金增資發行普通股或特別股、現金增資發行普通股或特別股參與發行海外存託憑證、現金增資發行海外普通股或特別股，以籌措長期資金，發行股數以不超過15億股為原則。

蔡明興說，富邦金去年除了持續深耕台灣市場，也推動多元布局，以參股及設立子行雙線並進，布局中國大陸市場。參股方面，透過廈門銀行擁有57個現代化經營網點；在子行方面，富邦華一銀行在長三角、珠三角、京津冀地區及成渝城市群積極布局，目前已有26個營業網點，是中國大陸唯一全牌照經營的台資銀行。

富邦金同時鎖定韓國退休金資產管理市場成長潛力以及保險市場發展契機，富邦人壽取得韓國現代人壽股權比例從48%提高至62.06%，去年9月正式取得該公司控制權，並更名為「富邦現代人壽」，成為國內第一家進入東北亞市場的壽險業。

蔡明興強調，富邦金將耕耘台灣市場及拓展亞洲區域佈局，向「亞洲一流金融機構」願景穩步邁進。（編輯：鄭雪文）1080614