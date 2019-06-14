國泰金通過500億內現金增資 備銀彈靜待投資機會

（中央社記者潘姿羽台北14日電）美中貿易戰快速升溫，全球經濟前景更添變數，國泰金控總經理李長庚今天表示，市場變動越激烈，會有越多機會出現，今天通過上限500億元的現增案，「如果機會出現，就可以很快來啟動」。

國泰金控今天舉辦股東常會，因應未來長期策略發展及營運成長的資金需求，提請股東會授權董事會於適當時機辦理現金增資案，並通過以不超過500億元為原則，因現金增資案所發行普通股及特別股股數則合計以不超過10億股為原則。

國泰金控董事長蔡宏圖致詞時表，今年5月開始，美中貿易戰爭端又再加劇，全球景氣受到影響，國泰金希望能夠盡量把握對的時機、做對的投資。

李長庚會後受訪時表示，現金增資是預備性的提案，趁一年一度股東會取得股東的授權，將來若真的需要，作業程序能省下1至2個月時間，對於談判也好、投資也好，都是蠻大幫助。

李長庚表示，公司每年會有這樣動作，但不是每年都有機會出現，這次通過現增，等同是先把機制作好，如果機會出現，就可以很快來啟動。

媒體詢問，現金增資新台幣500億元是否會用好用滿，李長庚笑說：「很少這樣做啦。」他表示，今天才剛通過現增，至於規模多少，等確定後再告訴大家。（編輯：林孟汝）1080614