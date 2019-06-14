反送中事件 富邦金蔡明興：留意資金匯出香港壓力

（中央社記者蔡芃敏台北14日電）富邦金董事長蔡明興今天表示，今年景氣變數多，除了貿易戰、中東情勢，又有香港反送中事件，觀察到港幣隔夜拆款利率近期「跳上來很多」，反應資金匯出壓力，富邦金經營管理會更加謹慎與靈活。

蔡明興在股東會後接受訪問說，觀察港幣隔夜拆款利率「跳上來很多」，反應資金匯出壓力，富邦金有子行及30個分行，會審慎觀察香港情勢。

面對匯率變動，蔡明興說，富邦金有不同因應方式，包括分散投資不同幣別、減少美元投資比例、彈性調整避險比重。5月表現還不錯，匯兌收益一個月賺約80億元，提存約50億元準備金，準備金大幅增加，對因應匯率變動有很大助益。

至於新台幣走勢，蔡明興認為，新台幣有趨貶傾向，不過，目前多空因素交雜，不太好預測。

美中貿易戰延燒，蔡明興說，「看起來不太妙」，雙方談判沒有太大進展，希望不要影響全球貿易量，也不要再擴大。

不過，他說，美國聯準會報告指出，美中貿易戰受惠者有越南、台灣和南韓。根據政府統計，已經有約4000億元資金回流台灣，台廠因應速度較快，已把高階產線移回台灣，台商增加在台灣投資的比例，台灣的景氣可能會變好，正面效應會逐步發酵，也聽說最近消費力道增強。

蔡明興表示，富邦金經營管理會更加謹慎與靈活，至於能否11度蟬聯金控每股獲利王，會更加努力，但最大風險還是美中貿易戰，會持續觀察。（編輯：楊玫寧）1080614