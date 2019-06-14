更多編輯台推薦新聞：
影片／大谷翔平MLB締造完全打擊 日本第一人
運動

影片／大谷翔平MLB締造完全打擊 日本第一人

早安世界》蔡總統贏得民進黨總統初選 連任挑戰仍嚴峻
早報

早安世界》蔡總統贏得民進黨總統初選 連任挑戰仍嚴峻

日留學生質疑美校園蕈狀雲圖案 社群熱議
國際

日留學生質疑美校園蕈狀雲圖案 社群熱議

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
秋行軍蟲通報累計39例快遍布全台 高風險區推防疫新制
首頁 / 產經

陳美伶領軍 台灣區塊鏈大聯盟7月成立

最新更新：2019/06/14 14:42

（中央社記者潘姿羽台北14日電）區塊鏈是當前數位經濟發展的重要趨勢，國發會今天宣布，產官學界均贊同成立台灣區塊鏈大聯盟，並推舉國發會主委陳美伶擔任聯盟首任召集人，於7月12日舉行聯盟成立大會。

國發會今年2月開始，便展開台灣區塊鏈大聯盟的籌備工作，期間邀集國內區塊鏈相關代表，包括台灣金融科技協會、奧丁丁集團、AMIS帳聯網等業者，以及金管會、經濟部、科技部、教育部等政府部門，還有台大、交大、文化大學等學者，也有倡議甚力的立法委員余宛如、許毓仁等，進行了兩場座談會及兩次籌備會。

討論過程中，與會代表一致同意有必要成立區塊鏈大聯盟，除了可做為業者、政府及學研機構的溝通平台，整合各界資源，暢通資訊交流，也有助於推動法規調適、國際合作、場域應用、人才培育等工作，創造良好的區塊鏈生態圈。

國發會今天召開第2次籌備會議，與會代表共同推舉陳美伶擔任聯盟首任召集人，會中也就聯盟規章、運作模式、組織任務進行進一步討論，並研議參與歐盟區塊鏈組織。

陳美伶表示，日前國發會率團與歐盟資通訊網絡暨技術總署（DG CONNECT）共同召開第1屆台歐盟數位經濟對話（Taiwan - EU Dialogue on Digital Economy, DDE）時，歐方主動邀請台灣加入國際可信任區塊鏈應用服務協會（The International Association of Trusted Blockchain Applications, INATBA），該組織是做為歐洲區塊鏈業者與歐盟政府機構的對話平台，已有許多業者如保時捷、IOTA基金會等參加。

陳美伶表示，國發會現正研議參與方式，未來將促進台歐區塊鏈業者更密切合作，而區塊鏈大聯盟成立之後，後續工作包括加強研發、人才培育以及區塊鏈策略研擬等。

今天會中確認區塊鏈大聯盟於7月12日舉辦成立大會，將邀請區塊鏈業者、產業界、政府部會、學者專家、媒體、民意代表等共襄盛舉。（編輯：林沂鋒）1080614

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報