陳美伶領軍 台灣區塊鏈大聯盟7月成立

（中央社記者潘姿羽台北14日電）區塊鏈是當前數位經濟發展的重要趨勢，國發會今天宣布，產官學界均贊同成立台灣區塊鏈大聯盟，並推舉國發會主委陳美伶擔任聯盟首任召集人，於7月12日舉行聯盟成立大會。

國發會今年2月開始，便展開台灣區塊鏈大聯盟的籌備工作，期間邀集國內區塊鏈相關代表，包括台灣金融科技協會、奧丁丁集團、AMIS帳聯網等業者，以及金管會、經濟部、科技部、教育部等政府部門，還有台大、交大、文化大學等學者，也有倡議甚力的立法委員余宛如、許毓仁等，進行了兩場座談會及兩次籌備會。

討論過程中，與會代表一致同意有必要成立區塊鏈大聯盟，除了可做為業者、政府及學研機構的溝通平台，整合各界資源，暢通資訊交流，也有助於推動法規調適、國際合作、場域應用、人才培育等工作，創造良好的區塊鏈生態圈。

國發會今天召開第2次籌備會議，與會代表共同推舉陳美伶擔任聯盟首任召集人，會中也就聯盟規章、運作模式、組織任務進行進一步討論，並研議參與歐盟區塊鏈組織。

陳美伶表示，日前國發會率團與歐盟資通訊網絡暨技術總署（DG CONNECT）共同召開第1屆台歐盟數位經濟對話（Taiwan - EU Dialogue on Digital Economy, DDE）時，歐方主動邀請台灣加入國際可信任區塊鏈應用服務協會（The International Association of Trusted Blockchain Applications, INATBA），該組織是做為歐洲區塊鏈業者與歐盟政府機構的對話平台，已有許多業者如保時捷、IOTA基金會等參加。

陳美伶表示，國發會現正研議參與方式，未來將促進台歐區塊鏈業者更密切合作，而區塊鏈大聯盟成立之後，後續工作包括加強研發、人才培育以及區塊鏈策略研擬等。

今天會中確認區塊鏈大聯盟於7月12日舉辦成立大會，將邀請區塊鏈業者、產業界、政府部會、學者專家、媒體、民意代表等共襄盛舉。（編輯：林沂鋒）1080614