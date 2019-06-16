潘思亮：每週都有新飯店開幕 可能有汰舊換新潮

（中央社記者江明晏、韓婷婷台北16日電）晶華董事長潘思亮看好台北西區翻轉，旗下「捷絲旅」三重館最快第一個月就能賺錢，破集團紀錄；但觀光飯店供過於求，恐有一波汰舊換新，盼台商回流帶動經濟復興。

展望觀光產業景氣，潘思亮受訪時表示，每週幾乎都有新飯店開幕，可能會有一波產業的「汰舊換新」，導致產業重新組合，在競爭激烈情況下，競爭力很重要；但觀光產業要好，整體經濟也要好，希望台商回流能帶動台灣經濟的復興；也由於台商回流，以前是商業大樓改成飯店，現在趨勢可能是飯店會改成商用不動產，這是一個很健康的變化。

捷絲旅台灣區總經理陳惠芳今天受訪時表示，三重館試營運成績亮麗，首日住房率超過9成，首月住房率估7成，意味策略與定位奏效，未來目標房價落在新台幣2800元，並維持7成住房率，客群結構預估商務客2到3成，東南亞旅客4成，首月也有50%住客是國旅客。

潘思亮說，三重館最快首月就能損益兩平，速度之快，算是破了集團的紀錄。他也看好「西區翻轉」，認為大台北市場已合而為一，新北的飯店有交通便利性，對來台北觀光的旅客是首要考慮，迪化街、大稻埕、西門町景點已成台北獨有景色，看到大台北翻轉契機。

「捷絲旅」品牌目前在全台展店已有8個據點，加上2021年將開幕的台南十鼓館，共有9個據點，陳惠芳表示，目前還有許多據點積極接洽，包括台中、台北、新北等地區，希望在台「遍地開花」，也考慮走向海外，目前是以東南亞為主，也會布局中國市場。

至於旗下其他品牌拓展計畫，潘思亮說，晶泉丰旅、晶英在未來2年將拓展至中國和日本市場，包括成都、重慶、琉球「都還在努力」。（編輯：郭萍英）1080616