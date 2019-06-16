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杏國胰臟癌新藥獲准中國三期臨床試驗

最新更新：2019/06/16 15:38

（中央社記者韓婷婷台北16日電）杏國新藥今天公告，研發中新藥SB05PC（EndoTAG-1）通過中國國家藥品監督管理局 (NMPA)，准予執行胰臟癌一線用藥第三期人體臨床試驗。預計一切順利可以在2021年第4季完成。

杏國新藥表示，根據世界衛生組織（WHO）統計，2018年中國新增胰臟癌病患約11.63萬人、胰臟癌死亡人數約11.04萬人，胰臟癌的現有藥物仍無法有效提升整體存活率，是嚴重未被滿足的醫療需求。

杏國指出，新藥SB05PC在中國申請胰臟癌一線用藥，進行第三期人體臨床試驗時，杏國無須支付權利金，若一切順利預計2021年第4季完成第三期臨床試驗，並將向中國國家藥品監督管理局申請新藥查驗登記審核。

杏國表示，因生活習慣與壓力等因素，中國大陸的一線城市上海、北京等地，胰臟癌發生率與死亡率均較高，隨著中國的國民所得提高，對胰臟癌治療也更為積極，將布局病患較多的重點城市，開設臨床試驗中心。針對中國市場，杏國表示，不排除尋找當地合作夥伴，洽談新藥授權。

根據國際醫藥專業統計機構IQVIA數據顯示，2018年中國抗腫瘤藥物的市場規模為人民幣833億元，抗腫瘤治療手段以傳統化學藥物為主。（編輯：林沂鋒）1080616

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