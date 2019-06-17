不畏國發基金喊賣傳聞 基本面佳生技股上漲

（中央社記者韓婷婷台北17日電）市場傳出國發基金有意調節部分生技股持股，不過今天生技股整體盤面表現並不弱，基本面報佳音的安克、杏國盤中強攻漲停，帶動上櫃生技類股指數早盤漲幅逾0.6%。

根據經濟日報報導，國發基金為因應政府擴大投資政策，評估在近期處分部分生技股，訊息壓抑生技股反彈氣勢。

不過，傳出接單利多的安克今天盤中直奔漲停價25.1元，胰臟癌新藥獲准進入三期臨床實驗的杏國也在早盤穩步攻上漲停價29.7元。

國發基金13日起申報轉讓永昕生技持股，今天股價見到初步止穩反彈，早盤開高震盪走高，盤中漲幅逾3%；至於國發基金投資的指標生技股中包括中裕、國光、智擎及神隆等均力撐紅盤之上。

上櫃生技指數早盤漲幅大致維持在5%以上，上市生技指數漲幅也在0.3%以上。

安克生醫積極布局中國大陸市場，日前宣布研發完成的智慧醫療影像醫材軟體「安克甲狀偵」，接獲代理商北京邁迪科泰公司新台幣1156萬元訂單，預估6月營收會較去年同期大幅成長。

安克生醫在中國大陸業務授權北京邁迪科泰公司，已通過山東、河北物價局的審批，當地主要醫院使用次數也逐月升高，包括安徽、貴州、四川等省分，也均在積極推廣進行中。

杏國新藥則在16日公告研發中新藥SB05PC（EndoTAG-1）通過中國國家藥品監督管理局 (NMPA)准予執行胰臟癌一線用藥第三期人體臨床試驗，若一切順利，預計可以2021年第4季完成。（編輯：楊玫寧）1080617