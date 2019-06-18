旺宏：大客戶需求優於預期 下半年比上半年好

（中央社記者張建中新竹18日電）記憶體製造廠旺宏董事長吳敏求表示，大客戶需求優於預期，下半年業績將比上半年好。

旺宏今天召開股東常會，承認去年度財報，每股純益新台幣4.94元，決議每股配發1.2元現金股息，若以17日收盤價21.2元計，殖利率約5.66%。

吳敏求會後受訪時表示，華為是旺宏前3大客戶，營收比重不到1成水準，旺宏主要供應華為5G相關產品，手機產品很少。法人認為，旺宏營運受影響應有限。

至於美中貿易戰，吳敏求先前預期，美中雙方可望於6月底前達成協議，他今天說，目前雙方能否如期於6月底達成協議具有不確定性，也讓市場存在不確定因素。

吳敏求認為，台灣代工廠應可受惠美國客戶轉單效益，並將有助維持美國產品售價，預期美中貿易戰應不致影響終端市場購買力。

吳敏求表示，第3季為大客戶傳統備貨旺季，不過，今年5月起客戶需求即開始升溫，需求優於預期，推升5月營收達27.23億元，月增30.6%，並為6個月新高水準。他並預期，下半年業績將比上半年好。

旺宏在車用、工業與醫療領域進展順利，吳敏求說，去年底車用等3領域比重約26%，今年將超越3成水準。至於19奈米的儲存型快閃記憶體(NAND Flash)產品目前已開始送樣，預計第4季開始出貨。