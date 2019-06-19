喻被掐著脖子 呂芳銘盼有線電視與MOD公平競爭

（中央社記者江明晏台北19日電）NCC開放MOD可自組頻道後，引起有線電視界反彈，亞太電信董事長呂芳銘表示，有線電視不怕競爭，要的是公平競爭，他比喻「不能掐著脖子，卻讓另一隻出去外面咬人」。

目前，台灣有線電視跟中華電信的MOD（IP TV）一樣提供用戶視訊服務，卻分屬「有線廣播電視法」及「電信法」規範管理，尤其NCC（國家通訊傳播委員會）開放中華電信MOD可自組頻道後，更引發有線電視業者反彈。呂芳銘表示，有線電視不怕競爭，要的是公平競爭，他比喻「不能掐著脖子，卻讓另一隻出去外面咬人」。

然而，面對競爭的有線電視市場，呂芳銘說，全球有線電視用戶數下滑，就像電信產業數據和語音收入下滑一樣，是消費者決定的，這個趨勢全球都是，也因此美國AT&T併購時代華納，「數位化要往前走一定要朝向整合」。電信業近期也面臨轉型壓力，未來數位經濟營收將成為數位匯流大戰中的重要一環。

近年來，有線電視跨區經營引發低價搶客歪風，也衍生頻道代理商與系統業者授權費爭議，「訂戶數」計價方式談不攏，成為系統業者與代理商爭執焦點，導致「斷訊」風波頻傳，去年TBC（台灣寬頻通訊）也因為和民視授權談不攏，數度鬧上媒體版面。

台灣之星日前宣布結盟中嘉有線電視，正式跨足家戶市場，補齊長期以來個人、企業至家戶市場的關鍵一塊，近期在產業圈掀起討論；有線電視在數位匯流版圖中具備戰略地位，多位產業大老都曾看上中嘉，但因各種法規問題，導致中嘉曾有「3嫁不成」的紀錄。過去鴻海也礙於黨政軍條款無法併購中嘉；呂芳銘前年以個人名義投資入主TBC，他認為，台灣之星布局中嘉「策略是對的」。

呂芳銘認為，頻道投資創新內容要錢，希望系統台提高分潤，但系統台資費卻有天花板壓著，還一直望下滑，系統台還要投資建設；如果MOD可以自組套餐，有線電視如果有這個自由權，就可以解決萬年頻道的問題，也可以給消費者喜歡的頻道更多的分潤，就會有正循環，希望市場開放自由競爭，讓業者自己去努力，TBC也希望用4K內容來吸引客戶。

他也宣布，TBC將投資設立4K攝影棚，預計7月中旬將在華視開張，也會提供場地與設備給有意願的業者來拍攝4K新創內容。（編輯：張均懋）1080619