杏輝集團三箭齊發 衝營運高峰

（中央社記者韓婷婷台北19日電）杏輝集團近年積極改造，包括天然植物提取產業、藥食製劑及新藥等事業體，推向全球舞台，希望透過三箭齊發衝出營運高峰。

杏輝醫藥集團今年佳音頻傳，旗下子公司杏國研發中的新藥SB05PC，以FOLFIRINOX二線用藥治療晚期胰臟癌，於全球執行三期臨床試驗收案進度順利；6月16日再獲中國藥監局（NMPA）准許以一線用藥執行三期臨床試驗，預計2021年第4季完成。

杏國透露，目前正積極進入商業談判，不排除尋找當地合作夥伴，洽談新藥三期臨床授權。

杏國董事長李志文表示，胰臟癌新藥研發進度順利推展，陸續於美國、台灣、法國、匈牙利、南韓、俄羅斯、以色列等地，取得核准執行治療FOLFIRINOX失敗後二線用藥的三期人體臨床試驗。

李志文表示，今年胰臟癌新藥臨床試驗進度再獲重大進展，16日獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）准許執行胰臟癌一線用藥的三期臨床試驗。

為因應胰臟癌新藥臨床試驗研發計劃所需資金，考量私募作業時效性及機動性的特性，並伺機引進策略性投資人參與應募，杏國決議辦理私募案，並於今天股東會正式通過。（編輯：張良知）1080619