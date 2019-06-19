談旺宏接班 吳敏求：不考慮採共同執行長制

（中央社記者吳佳蓉台北19日電）針對企業接班議題，記憶體大廠旺宏電子董事長吳敏求表示，不認為共同執行長（co-CEO）是可行做法，企業應只由一位領導人做最終決策，目前心中已有屬意的接班人選，並強調不會走「家族傳承」路線。

安永聯合會計師事務所今天舉辦「安永企業家獎」餐敘分享會，除宣布新一屆、2019年的安永企業家獎甄選正式啟動，也邀請2018年大獎得主旺宏電子董事長吳敏求出席，分享6月10日至摩納哥蒙地卡羅參加「安永世界企業家大獎典禮」見聞。

安永表示，今年代表台灣參加的吳敏求董事長，最終雖然落選，成為遺珠之憾，但仍名列評審的最後3位決選名單中，為台灣參加15年來首次。

吳敏求於會中表示，幾10年來一直秉持「Last one to die」（要當最後一個陣亡者）的經商哲學，專注堅持創新，大量投入研發，且是在趨勢已成形前，就要投入去做；舉例來說，30年前就領先全球將人工智慧（AI）導入生產線，等新趨勢一普及才不會來不及追趕。

另一方面，談到企業接班計畫，吳敏求透露，「心中已有一個人選，但公司都不知道，」未來會將旺宏交給具有決策勇氣、勇於承擔責任的接班人。他認為，企業應由一位決策者拍板重要決策，並由一人為成敗負起全責，不會考慮採共同執行長模式。

吳敏求說，內部也嚴格限制10職等以上員工及董監事，其3等親以內親屬不可在旺宏任職，因此思考接班傳承，自然也不會有碰到家族企業會面臨的問題；他強調，面臨激烈產業競爭，公司成敗比單一個人的議題更為重要，會嚴格執行此項原則。

「安永企業家獎」自2005年舉辦至今邁向第15屆，已表揚多達83位卓越企業家，2019年甄選也於近日正式啟動，邀請台灣各界企業家共襄盛舉，至7月31日止受理報名推薦。2019年選出的新得主，將代表台灣於2020年6月赴摩納哥蒙地卡羅，與世界各國的年度得主角逐「安永世界企業家大獎」榮耀。（編輯：黃國倫）1080619