3.5GHz上限設100MHz 業界：5G競標會很激烈

（中央社記者江明晏台北19日電）NCC今天公布5G競標規劃，3.5GHz頻段共釋出270MHz頻寬，得標頻寬上限為100MHz，電信業界認為，將推升5G競標熱度，標金可能會衝高，也不利於銀彈相對不充裕的2家小業者。

NCC今天通過「行動寬頻業務管理規則」修正草案，宣告5G開跑，仍採兩階段競價，3.5GHz頻段釋出270MHz頻寬，得標頻寬上限為100MHz，並縮短草案公告與受理申請期程，12月開始競價。

NCC指出，本次釋照中，3.5GHz頻段釋出270MHz頻寬，28GHz頻段釋出2500MHz頻寬，前次4G第三波釋照未釋出的1800MHz頻段20MHz頻寬也包含在這次釋照中。

針對這次5G競價，草案也規定了競價者各頻段最多可得標的頻寬上限，3.5GHz頻段為100MHz，28GHz頻段則為800MHz。

產業人士指出，3.5GHz是5G主流，將是兵家必爭之地，但釋出的270MHz又存在部分頻譜不乾淨、設備支援不足的問題，政府現在規劃單家業者取得頻譜上限為100MHz，在五大電信業者都不想缺席5G、中華電信會「標好標滿」的狀況下，勢必推升競爭熱度，恐讓5G標金衝出高價；競標結果也不利於銀彈相對不充裕的2家小業者。

草案中也規定3.5GHz頻段得標者，應於5年內建置至少1000個5G基地台，可使用其新標得的3.5GHz頻段建置，或用原本擁有的原4G頻段升級建置5G基地台，涵蓋全國人口比例至少達50%。

對於NCC釋出5G競標初步規劃，中華電信表示，詳細的管理規則修正內容尚未公布，對於一些細節並不清楚；修正內容公布後需經公開徵詢意見的程序，主管機關才會公布最後的正式版本，這當中是否還會有變化，仍需繼續關注；關於頻譜競標，中華電會以合理的價格取得適當的頻寬。

遠傳總經理井琪先前也表示，為發揮5G技術特性，連續頻譜至少要80MHz至100MHz，「270MHz的頻譜，5家要怎麼分？」 三大電信勢必卯足全力，那小業者怎麼活， 因此「5G標金會很可觀、衝到更高」。

台灣大董事長蔡明忠曾表示，3.5GHz僅釋出270MHz，5家業者都要來搶，可能導致頻譜「四分五裂」，也不排除有所謂的「頻譜蟑螂」。他樂見電信法通過共頻、共建、共網，讓5G別再軍備競賽，也希望從3G就先共網。

亞太電信董事長呂芳銘今天說，由於頻譜資源有限，恐上演「三大殺兩小」局面，但亞太電信一定要參與競標，並已向銀行準備充足銀彈，也規劃辦聯貸，而由於市場還不成熟，對5G是「既期待又怕受傷害」。

台灣之星日前董事會已通過，將準備至少新台幣170億元，為5G頻譜競標與未來營運充實銀彈，同時呼籲政府競標規則要顧及小業者，確保市場公平有效競爭。（編輯：林興盟）1080619