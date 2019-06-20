資通信產品獨撐大局 5月外銷訂單減幅優於預期

（中央社記者廖禹揚台北20日電）經濟部今天公布5月外銷訂單387.2億美元，為歷年同月次高，雖年減5.8%，但減幅較先前預估的年減7.6%至10%縮減，主因高階筆電接單暢旺，帶動資訊通信產品較去年同月成長1%。

受到美中貿易戰與全球經濟疲弱影響，5月外銷訂單除資訊通信以外的主要接單貨品皆呈負成長，獨撐大局的資訊通信產品接單金額達106.6億美元，創歷年同月新高，年增1%，主要受高階筆電訂單成長帶動。

經濟部統計處長林麗貞表示，由於去年5月基期較高，5月外銷訂單年減幅度較4月略為擴大，但與先前預估幅度相比仍有顯著縮減；林麗貞說，主要是因為IC設計、電池、散熱模組、油品接單較預期好，加上高階筆電訂單成長超乎預期所致。

電子產品因部分高階智慧型手機銷售狀況不佳，加上美中貿易戰抑制終端需求，年減6.3%。光學器材則持續因中國產能開出，加上市場疲弱，供過於求，年減10%。傳統貨品表現則受到美中貿易戰影響較為疲弱，基本金屬、機械、塑橡膠製品及化學品都呈現雙位數衰退。

觀察主要訂單來源，中國大陸及香港、東協地區減少最多，林麗貞說明，中國大陸及香港地區是因客戶需求減少、DRAM價格下跌，導致電子產品接單減少4.5億美元最多，塑橡膠製品也因需求減少、價格下跌而減少2.6億美元接單。

東協則是油品等礦產品減少1.9億美元、電子產品減少1.2億美元最多，電子產品主要也是受到DRAM表現疲弱影響，林麗貞說，DRAM價格下跌與市場疲弱的負面因素雖可能延續，但預估跌幅不太可能再擴大。

值得注意的是，歐洲地區接單70.1億美元，為歷年同月新高，年增0.6%，林麗貞表示，主要也是受到高階筆電訂單成長帶動。

展望未來，林麗貞指出，5月資訊通信產品接單表現好，主要是來自高階筆電挹注，無法確定是否可延續到6月，但以廠商動向指數來看，預期整體表現會較5月好，加上資訊通信產品去年6月基期不算特別高，6月仍有望維持正成長。

此外，林麗貞說，資訊通信及電子產品往年接單約在9月達到高峰，雖然智慧型手機市場趨於飽和，但5G將是新契機，端看有沒有新產品推出，可以帶動一波換機潮。至於傳統貨品的不確定因素則較多，加上去年上半年基期高，多呈大幅下跌，後續須看全球經濟情勢，若全球景氣回升，就有可能立刻反應回暖。

統計處預估，6月外銷訂單接單金額在385至395億美元之間，年減2%至4.5%；預估第2季累計較去年同期減3.9%至4.7%，上半年累計年減6.1%至6.5%。（編輯：黃國倫）1080620