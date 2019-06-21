台驊顏益財對貿易戰不悲觀 強化分散業務風險

（中央社記者韋樞台北21日電）物流攬貨業大廠台驊投控今天股東會順利舉行。台驊董事長顏益財對美中貿易戰的看法不悲觀，台驊將分散業務範圍，並推動「物流融資」增加獲利。

台驊投控今天股東會順利通過各項議案，每股配發現金股利新台幣2.2元，同時改選董事，新任6席董事包括顏益財、林映陸、賴文豪、許旭輝、魏標昌、謝繼志；3席獨立董事包括張立秋、蔡明旭、林志雄。

顏益財表示，他個人對貿易戰的看法不悲觀。儘管受到貿易戰影響，但美國至今經濟繁榮狀況還不錯，此時美國經濟衰退一些，預期到了總統大選前將再拉升。

顏益財認為，美中兩國領袖將於G20會議中會晤，屆時雙方能否對平息貿易戰做出貢獻值得觀察，且還要看平息到何種程度，對後續全球經濟會產生不同程度的影響。

顏益財說，台驊研議許久，最新推出才1個月的「物流融資」業務，規模約人民幣3000萬元，對下游進出口商客戶提供倉儲、運輸和融資服務，雖然今年要獲利會有困難，但長期來看獲利良好，將成為台驊未來獲利來源。

另外，美中貿易戰持續影響全球供應鏈區域轉移。在海運及空運市場布局上，台驊將持續開發歐非中東及紐澳等非美國航線業務及海外代理，並擴大東南亞市場投資，台驊在東南亞市場已深耕10多年，擁有10個營業據點，整體東亞市場前5月營收年增103%。今年正籌設菲律賓公司，使得東協市場布局更完整。

另外在中歐鐵路布局上，顏益財說，大陸高鐵客運發達後，鐵路系統才有餘裕發展貨運，台驊自2013年7月開始推動鐵路業務，今年擴大成立鐵路事業部，在鄭州、大連、成都、重慶、西安、武漢等18個城市建立業務團隊，今年4月台驊首次承作大陸鄭州到德國漢堡的包列業務，單列業務收入近人民幣百萬元，今年前5月鐵路營收年增45%，未來將擴大與俄羅斯及歐洲海外代理合作，爭取相關業務。（編輯：楊凱翔）1080621