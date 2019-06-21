巨大配發現金股利4.6元 通過子公司中國上市案

（中央社記者潘智義台北21日電）自行車大廠巨大公司今天召開股東常會，通過配發現金股利每股4.6元，也通過子公司捷安特輕合金科技(昆山)公司申請在中國大陸證券交易所上市案。

巨大公司表示，獲准投資大金控股公司再轉投資設立捷安特輕合金科技（昆山）股份有限公司，從事新型合金材料和半固態及超塑鋁製造及銷售業務。為快速拓展中國大陸業務、吸引專業人才、提高市場影響力及提升資源整合成效，以及於所在地取得更多元化的資金來源，擬於中國大陸申請掛牌交易。

巨大指出，捷安特輕合金科技在中國華東地區鋁擠型行業居於領導地位，其自行車及機車輪轂製造業務在國際機車行業也居於領導地位，所聚集的經濟效益非常明顯，如順利完成上市後有利於公司及所有股東的投資利潤。

巨大公司統計，今年第1季集團合併營收為新台幣146.9億元，較去年同期成長5.2%；受惠於自有品牌電動自行車在歐洲持續熱銷，及中國內銷止跌回升，還有匯率的有利因素，帶動毛利率較去年同期提升至21%。稅前淨利9.9億元，較去年同期成長71%。

巨大指出，今年第1季稅後淨利6.8億元，較去年同期成長165.2%，主因去年第1季因所得稅率提高3%，使稅後淨利受到一次性的所得稅費用影響，若排除所得稅影響，今年第1季較去年同期成長69%。每股稅後盈餘為1.82元。（編輯：李信寬）1080621