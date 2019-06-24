外資上週買賣超第1名都是金控股

（中央社記者潘智義台北24日電）上週外資在集中市場買超新台幣286.48億元，買賣超第1名都是金控股，買超新光金4.98萬張最多，賣超兆豐金2.81萬張最多；面板股群創在外資連賣2週之後，終於轉為買超。

台灣證券交易所統計，上週（6月17至21日）外資在集中市場總買進金額為1982.33億元，總賣出金額為1695.85億元。另外，自2019年初至6月21日止，外資累計買超為380.48億元，累計買進金額為3兆5936.18億元，累計賣出金額為3兆5555.70億元。

6月21日止，外資總持有上市股票（包括原始股東持股及自集中市場買進持股）市值為12兆9875.25億元，占全體上市股票市值的39.90%，較6月14日的12兆5274.97億元，增加4600.28億元。

上週外資自集中市場買超最多前3名上市公司依序為新光金買超4萬9801張、元大金買超4萬1534張、群創光電買超3萬991張。雖然金控股東會已結束，但兩家金控股依然受到外資青睞，群創則在公司強力宣示有信心脫潁而出下，在股東會當週獲外資買超。

上週外資自集中市場賣超最多的前3名上市公司依序為兆豐金賣超2萬8126張、玉山金賣超1萬2248張、裕隆賣超1萬2169張。

兆豐銀行2018年合併稅後淨利241億7200萬元，較2017年的215億2300萬元增約26億元，年成長12.31%，稅後每股盈餘2.82元。股東會通過配發現金股利1.7元。

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮掌舵後，今年首次主持股東會，通過配發現金股利每股0.67元。（編輯：林沂鋒）1080624