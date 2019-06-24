新光三越擴大響應限塑 年減65公噸使用量

（中央社記者潘姿羽台北24日電）新光三越提前響應環保署推動的禁用一次用塑膠吸管政策，今天宣布，6月15日起不論內用或外帶，都已不再提供一次性塑膠吸管，3成專櫃是採就口杯，不再使用吸管，另外7成則採紙吸管或環保吸管。

環保署推動限塑政策，公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類共8000家業者不得提供內用者一次用塑膠吸管，預計2019年7月1日上路。

政府限塑採階段性辦理，新光三越商品部經理李明峰表示，新光三越除了6月15日提前響應政策，減塑作法更是一步到位，內用與外帶均不再提供一次性塑膠吸管，且未來全台新光三越各館都不會再出現塑膠吸管，廠商辦活動也須遵守同樣標準。

新光三越估算，預估全台新光三越每年將可減少約65公噸塑膠使用量，等同1個小家庭超過77年的垃圾量。

6月15日起，新光三越攜手全台930家餐飲專櫃力挺限塑，原本有使用吸管的專櫃，目前已有3成以上不再使用吸管，改用就口杯，其它有吸管使用需求的專櫃，則改為紙吸管或是可堆肥水晶環保吸管（PLA）。

百貨業者中，微風集團領先業界，旗下10個據點自6月1日起，便不再提供消費者塑膠吸管，若有消費者需要，則改採提供環保材質的吸管使用。（編輯：趙蔚蘭）1080624