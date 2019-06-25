緯穎每股配息16元 配發率約5成

大型資料中心及雲端解決方案供應商緯穎科技服務公司董事長林憲銘（右）25日在股東會表示，面對美中貿易戰，及美國一度宣布對墨西哥進口商品課徵關稅做法，雖然隨後取消對墨西哥商品課稅，但須仍評估在美設廠的可行性。（緯穎提供）中央社記者潘智義傳真 108年6月25日

（中央社記者潘智義台北25日電）大型資料中心及雲端解決方案供應商緯穎科技服務公司董事長林憲銘今天在股東會表示，集團股利配發率多在6成，但因股票上市第一年，需要資金，所以此次配息率僅約5成。

林憲銘說，集團所屬公司採取高配息政策，一般配發率都有6成，選擇配息主因現在電子產業股利分配多以現金為主，因此今天股東會配發現金股利每股16元。對於小股東建議緯穎買進庫藏股，則暫不考慮。

緯穎科技總經理洪麗甯表示，除美國的系統組裝服務廠之外，還有中國的聯想、浪潮（inspur）也已投入資料中心及雲端解決方案市場。緯穎產品重視散熱、省電，有市場競爭力。

另外，緯穎第3大客戶新增訂單第4季可望挹注營收，新增客戶則包括5G、雲端服務、電信公司。

緯穎科技服務公司統計，去年全年合併營收新台幣1810億元，較前年增加111%；稅後淨利為55.8億元，較前年增加362%；稅後淨利率為3.1%。每股稅後盈餘(EPS)為38元，股東權益報酬率(ROE)達80.87%。所有數字皆為歷史新高。

緯穎強調，不僅獲利能力提升，整體財務結構也逐步改善。負債比率從106年度的88%下降至107年度的62%，流動比率則由106年度的112%大幅上升至107年度的233%。

展望未來，緯穎說，鎖定目標客戶市場，不管是公有雲、私有雲、混合雲都充滿成長動能。加上大數據、人工智慧、物聯網及5G等應用均有相應的資訊電子（IT）基礎設備建置需求。帶來的新市場機會將使緯穎能有更寬廣的客戶層。

針對美中貿易紛爭帶來的潛在威脅，緯穎表示，已於台南科學園區設立主板生產基地，並按進度於6月初開始出貨。除了是第一個緯穎自有的生產基地，也扮演著緯穎新產品試產與全球彈性帷幄的樞紐角色。此外，與緯創持續審慎評估於美國設置機櫃組裝基地，以保持彈性，面對國際市場情勢的變化。

緯穎認為，資料中心對資訊電子設備的需求在歷經過去幾年急速成長後，今年進入盤整期。大多數雲端服務商在去年做大幅度的資本支出，同時也加緊腳步或優化應用軟體，檢討資料中心電力使用及建置。因應中美關係等不確定因素，今年上半年成長疲軟，期待下半年能漸漸恢復成長力道。（編輯：李信寬）1080625