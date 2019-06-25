日本高島屋擬撤出中國 經營資源集中泰越新加坡

（中央社記者楊明珠東京25日專電）日本知名百貨公司高島屋今天初步決定從中國市場撤退，將經營資源集中到越南、泰國、新加坡，上海高島屋快則明年關門。撤退原因之一是受中美貿易戰影響，中國消費力減弱。

日本經濟新聞報導，高島屋初步決定要撤出中國市場，位於上海的高島屋店鋪可能2020年關閉，目前正與當地的自治體進行協商。撤退的原因除了是營業額不如預期外，也因受到中美貿易戰的影響，中國消費力減弱，研判今後不可能好轉。

高島屋位於上海的店鋪是由高島屋子公司「上海高島屋」（位於上海市）經營，於2012年開幕，賣場面積4萬平方公尺，販售針對富裕人士的眾多高級品牌貨品。

上海高島屋在開幕前不久，中國發生大規模反日示威抗爭，營業額不如預期。上海網購等市場逐漸擴大，百貨公司營業額難見成長。上海高島屋2018財年（截至2019年2月止）營業收益為32億日圓（約新台幣9.4億元），僅比前一財年成長0.7%，營業損益為虧損9億日圓，連7年虧損。

高島屋著眼於中間階層與年輕人口可望擴增的越南，未來將積極投資越南。開業第3年的「胡志明高島屋」所販賣物品有很多是適合家族使用的日常用品，今後將更加充實商品內容，除了擴增賣場面積之外，也考慮在越南展新店。

高島屋目前在海外有4家店，包括新加坡、越南胡志明、2018年秋天開幕的泰國曼谷店。新加坡分店是房地產與店鋪結合的型態，這種經營模式奏效，規模占高島屋整體營業利益2成。

高島屋今後將把經營資源集中投注在上海以外的3家店鋪，也期待造訪日本境內高島屋的東南亞旅客返國後，也能在當地多多光顧高島屋。（編輯：林憬屏）1080625