越南將與歐盟簽自貿協定 有利雙邊經貿往來

（中央社河內26日電）歐洲理事會25日宣布批准簽署歐盟與越南間的自由貿易協定（EVFTA），雙方將於6月30日在越南河內市簽署。根據EVFTA協定，雙方貨品99%的關稅將在10年內被取消。

越南與歐盟於2012年啟動自貿協定（FTA）談判，經過14輪談判，雙方於2015年底宣布達成協議，經過法律審查後，歐盟於2017年提議將FTA區分為EVFTA及投資保護協定（EVIPA），直到25日歐洲理事會宣布批准簽署。

待本月底簽署後，兩項協定將送到歐洲議會，EVFTA預計明年初上路，EVIPA大約要等至少2年後才能獲得歐洲議會通過。

快訊新聞網站報導，越南工商部長陳俊英（Tran Tuan Anh）25日受訪表示，EVFTA是全面且高標準的新時代自由貿易協定，與越南所簽署的12項FTA相較，這項協定對市場開放程度要求非常高。

EVFTA生效後，超過99%越南貨品出口到歐盟的關稅將在10年內被取消。除了降低關稅外，EVFTA還對投資、政府採購、貿易保護與智慧財產權等議題都訂定高標準規範，因此不僅促進越南與歐盟雙邊貿易發展，而且有助於越南提高競爭力以及參加全球價值鏈的能力。

陳俊英表示，EVFTA上路實施，將讓越南紡織品、鞋類與農產品等優勢商品可以零關稅出口到歐盟市場，在歐盟目前是越南最大貿易夥伴之一的背景下，與歐盟簽署EVFTA，對越南具有特別重要的意義，且為越南貿易帶來很大利益。

陳俊英指出，越南計畫與投資部預估，與未達成協定相比，EVFTA將讓越南到2020年對歐盟的出口額成長約20%，到2030年將成長近44.4%；越南從歐盟進口額到2020年成長15.28%，到2030年將成長36.7%。

此外，EVFTA也幫助越南2019年至2023年階段的國內生產毛額（GDP）成長率增加2.18%至3.25%，到2033年GDP可望成長7.07%至7.72%。EVFTA也加速越南體制完善，讓越南吸引外資與高科技，促進經濟重組，提高優勢產業的競爭力與附加值。

陳俊英表示，EVFTA也會帶來市場競爭等挑戰，尤其是越南境內企業多數屬於中小型，另有落實所簽署承諾的法律制定與實施方案等困難和壓力。越南工商部將建立有關EVFTA的整體行動計畫，呈交政府批准，再向業者與民眾提供相關訊息。（編輯：施燕飛）1080626