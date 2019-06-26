貿易戰恐影響報價 VHQ擬降低成本提高效益

（中央社記者吳家豪台北26日電）影視特效製作公司VHQ-KY今天舉行股東常會，董事長劉國華說，美中貿易戰可能導致接單報價下降，VHQ將以降低成本、提高效益來因應，對今年營收與獲利表現充滿信心。

VHQ今天股東常會通過2018年財報及盈餘分派案，將配發每股現金股利7元，配息率超過5成。劉國華說，未來配息率可望維持5成以上，除非有其他需要考量的因素。

小股東關注美中貿易戰對VHQ的影響，劉國華表示，貿易戰影響的是中國整體經濟，所有產業都覺得緊張，因此大家都會調整；雖然貿易戰有可能導致VHQ的接單報價下降，但VHQ也會設法降低成本。

他說，VHQ去年營收成長超過40%，今年在美中貿易戰的影響下，成長仍有機會達20%到30%，主要因為VHQ數百名員工的效益提高，以往要用3週做一個鏡頭，現在只要2週左右就能完成，接下來目標是10天。而且VHQ去年員工流動率僅10%左右，遠低於同業的50%到60%。

劉國華直言，「兵荒馬亂的時候也是好機會」，當大環境不好，很多競爭者可能因此消失或選擇加入VHQ，因為VHQ的規模夠大，比較有安全感，也有穩定的平台讓員工表現，因此他對今年VHQ的營收和獲利表現充滿信心。

中央社記者詢問，VHQ與網路電視串流服務Netflix的合作是否受到貿易戰的影響；劉國華指出，目前VHQ與Netflix合作的項目並非針對中國市場，而是針對東南亞市場，會由VHQ的新加坡團隊進行後製，基本上不受影響。

他也表示，亞洲公司與美國公司的合作並不容易，VHQ希望讓Netflix看見好的品質與服務態度，期待再過2年後，與Netflix或HBO等影音串流業者的合作能貢獻每年營收約1000萬美元到2000萬美元（約新台幣3.1億元到6.2億元）。

2018年VHQ營收達新台幣18.49億元，年增42.67%；歸屬於母公司稅後淨利5.5億元，年增34.03%；每股盈餘（EPS）13.47元；員工人數達580名。

VHQ在營業報告書表示，2018年是中國影視與媒體產業的成長爆發年，未來透過高品質的數位內容推動，預期未來每年中國票房收入將進入雙位數百分比（10%以上）的軟性成長期，同時將帶動相關的後製與特效市場成長，預測這段成長期為3至5年。

VHQ表示，除了電影市場外，中國的兩大影視串流平台擁有超過1.22億的訂閱用戶，市場預期，自2017年至2022年，網路內容產業的消費將成長3倍達到人民幣730億元；這代表市場對網路影視相關的需求將不斷增加，且產出時間將縮短。（編輯：李信寬）1080626