資策會率團訪星 台灣新創鏈結新加坡

（中央社記者黃自強新加坡26日專電）資訊工業策進會國際處今天率電子商務、智慧觀光、智慧商業等7家台灣新創團隊參與新加坡新創科技展，並與當地新創團隊及創投交流，協助台灣新創鏈結新加坡。

新創科技展（Innovfest Unbound）從明天起在濱海灣金沙會議展覽中心展覽兩天。今年有來自100多國、1萬5000多家企業、投資者與新創業者參與。

資策會國際處長黃瓊雅今天受訪表示，增加國際鏈結是新創團隊成功的關鍵因素，期盼藉這次活動了解國際加速器扶植新創事業經驗，促進台灣創新創業生態系國際化，提高台灣商業新創服務成功率。

資策會國際處這次也拜訪新創加速器業者WeWork（Singapore）、新創團隊Janio與新創媒體E27 Media，同時參訪國際加速器業者Plug and Play Singapore，了解如何扶植新創團隊發展東南亞市場。

黃瓊雅說，資策會未來將持續扮演產業重要數位轉型推手，匯聚更多國際新創能量，引進國際間的資源與經驗，為新創團隊拓展海外市場奠定紮實根基。

她認為新加坡是探望亞洲市場之眼，這次台灣電商新創多元應用，可為東南亞蓬勃的消費市場效力。

經濟部商業司推動「亞洲矽谷智慧商業服務應用推動計畫」，結合工業技術研究院與資策會兩大財團法人的資源能量，與台灣新創業者前進新加坡。

這次參與新創科技展活動共有7家台灣新創事業，包括自動生成平面廣告智慧平台的Dipp；將影像辨識有效運用於商城及園區的集星網路；行李運送服務LuggAgent行李特工；提供導遊與旅客媒合的網路平台MyProGuide；提供商家、企業行動支付整合工具的Rushbit；整合電子會員集點、行動智慧問卷、訂候位助手等多種工具的奧理科技Ocard for Business；專為投幣式機台廠商提供機台升級行動支付與雲端管理後台服務的業安科技Yallvend。（編輯：郭中翰）1080626