台康生技28日上櫃 500萬美元簽約金入袋

（中央社記者韓婷婷台北27日電）生技月將於7月下旬開跑，生技族群人氣加溫，台康生技將於6月28日以30.85元正式上櫃掛牌，旗下乳癌生物相似藥500萬美元授權簽約金已入袋。

台康生技在今年4月29日與全球學名藥及生物相似藥廠Sandoz AG簽訂乳癌生物相似藥EG12014除台灣及中國大陸以外的全球專屬授權銷售合約，其中500萬美元的簽約金已於26日入帳，將為第2季業績進補。

台康表示，500萬美元簽約金將依會計準則逐期認列營收，對於後續營運與開發都有雙重實質效益。至於其他各階段的里程碑金(Milestone Payments)6500萬元美金也將依約定時程陸續到位。

台康指出，產品上市後將由台康生技負責cGMP量產及獲得在授權市場產品銷售分潤。這是台康生技第1個自有產品開發所獲取的權益收入。

台康生技表示，EG12014國際多國多中心第三期臨床試驗也正在10個國家同步進行臨床三期試驗，包括美國、台灣、俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭、南非、印度、喬治亞、南韓及智利等，截至25日已開啟超過8成的臨床試驗中心且入主收案正式達111位病例，預計在2020年下半年完成主要療效指標評估，同時準備申請藥品查驗登記審核。（編輯：黃國倫）1080627