富櫃200指數型權證 首波8檔掛牌

（中央社記者韓婷婷台北1日電）櫃買中心富櫃200指數在3月27日發布，今天推出第一波的富櫃200指數化商品「櫃買富櫃200指數型權證」，並舉行掛牌典禮，共計6家券商推出8檔權證。

富櫃200指數型權證今天上櫃掛牌典禮由櫃買中心董事長陳永誠主持，包括金管會證期局局長王詠心及證券商公會理事長賀鳴珩到場觀禮。參與此次首波富櫃200指數型權證的6家發行證券商兆豐、華南永昌、元富、第一金、凱基及群益金鼎也共同見證富櫃200指數商品化的新里程碑。

富櫃200指數於3月27日發布以來至今滿3個月，今天隨著大盤大漲，富櫃盤中指數來到5745點，陳永誠今天也預告，預計9月30日將推出富櫃200指數期貨，之後第2波權證及指數投資證券(ETN)會陸續推出，年底前有機會進一步推出指數型證券投資信託基金(ETF)商品。

陳永誠表示，今天與會的證券商選擇優質的富櫃200指數作為連結標的發行權證，等於提供投資人參與一籃子優質上櫃股票的投資機會，再搭配權證操作策略靈活、高槓桿及低交易成本的特性，投資人只要花小額的資金就可輕鬆追蹤上櫃股票市場的漲跌變化，為兼具投資與險避的優質投資工具。

他說，指數是採取流通量加權方式，篩選具流動性且市值規模最大的200檔上櫃股票，按季進行流動性檢驗，使成分股更具投資操作靈活度，且該指數基期點數設定為5000點，對於漲跌趨勢的反應更為明顯，提供市場參與者一個觀察台灣中小型股票走勢的絕佳工具，富櫃200指數波動幅度比大盤指數明顯的特性，相當適合發展指數化商品。（編輯：郭萍英）1080701