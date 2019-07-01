工研院電網學校頒獎學金 培育國家及產業界人才

（中央社記者韋樞台北1日電）工研院號召26家產學研組成的「電網學校暨人才發展聯盟」，今天舉行獎學金頒獎典禮，17位學生獲獎，其中一位交大進修的印度學生康馬舒希望累積工作經驗再回鄉幫助建設穩定電力。

為補足電力人才缺口，工研院院長劉文雄今年2月26日號召產學研各界，成立電網學校暨人才發展聯盟，透過結合業界資源，發放百萬獎學金、建立師生參與的誘因，搭起產學研界的橋樑，藉由相互合作強化電力工程教育及專業訓練，培育國家及產業界所需人才。

工研院表示，「電網學校暨人才發展聯盟」今天舉辦首次獎學金頒發典禮，得獎學生最高可獲得3萬元獎金，希望透過獎學金，讓他們願意繼續投身電力電網領域研究，為台灣電力電網產業注入活水；第2次獎學金頒獎預計8月初開放申請。

獎學金得獎者共有17位，工研院指出，其中最特別的是一位交通大學電機資訊國際學生課程的印度籍學生康馬舒(SUSHIL KUMAR)。他以前在印度讀書時曾遇到大停電2到3天，不但無法上課，更無法搭電車回家，後來才知道是發電廠出問題，當時他年紀雖小，但心中已經有遠大夢想，希望有朝一日每個印度家庭電力都可以自給自足，不再深陷沒電可用恐懼當中。

康馬舒說，能獲得獎學金對他來說宛如注入強心針，因為家裡經濟狀況有限，因此會將部分獎學金助家用，另外再買一台二手筆電，讓他能安心做研究；他當初看到台灣能源轉型的政策與產業蓬勃發展，令他非常嚮往，因此決定帶著妻子來台灣讀書，一圓自己的台灣夢，未來希望有機會能在台灣貢獻所學，再回家鄉幫助電力建設，達成家家都有穩定電力的願望。

工研院說，電力供需管理成為當今顯學，電力電網產業宛如浴火鳳凰般，即將趁勢而起，因此業界需要大量優質電力電網人才投入，廠商如和平電廠、亞力電機等就現場加碼，只要是電網學校培育的優秀學生，可享有薪資加碼至少1成的機會。廠商如海龍離岸風電團隊( NPI與玉山合資)等則釋出歐洲培訓實習機會，學習營運知識與技能。（編輯：黃國倫）1080701