美標普創新高 法人估台股區間震盪
最新更新：2019/07/02 07:19
（中央社記者張建中台北2日電）美國與中國重啟貿易談判，激勵美股走揚，標準普爾500指數再創新高，法人認為，美中兩國仍存在歧見，恐對後市帶來不確定性，預期台股將延續區間震盪走勢。
標準普爾500指數收在2964.33點，漲22.57點，漲幅0.77%；道瓊工業指數漲117.47點，漲幅0.44%；那斯達克指數漲84.92點，漲幅1.06%。
國內外產業訊息方面，中國大陸紫光集團籌組動態隨機存取記憶體(DRAM)事業群，將由前南亞科總經理高啟全擔任執行長。
日本政府經濟產業省宣布，將強化管制3項半導體原料出口南韓。日本時事通信社報導，這項管制措施將從4日起實施。
太陽能廠益通通報大量解僱計畫書，表示相關資遣作業將依勞工相關法令辦理。大同旗下太陽能廠綠能發生存款不足退票。
研調機構WitsView預期，若美中貿易衝突持續，下半年面板需求恐將旺季不旺，產品價格跌破現金成本機會增加。
台塑、台達電、美食-KY等12檔股票今天除息，減少市值占指數約22.8點；其中，台塑除息將減少約新台幣369億元市值，占加權指數約12.3點。（編輯：張均懋）1080702