智崴美國投資 酈英傑：凸顯美台經濟連結

（中央社記者吳家豪台北2日電）體感設備廠智崴今天於台北舉辦「飛越美國啟航」記者會，美國在台協會（AIT）處長酈英傑表示，台灣公司積極赴美國投資，凸顯了美台之間的經濟連結。

今天記者會除了美國在台協會處長酈英傑之外，包括經濟部長沈榮津、台北市產發局局長林崇傑、澳洲辦事處副處長吳國良等都出席，一起用飛行的方式來體驗美國的風景。

智崴表示，「飛越美國Discover America」影片歷時近2年完成拍攝與後製，今年特別帶入微風南山的i-Ride TAIPEI飛行劇院，除了讓遊客透過飛行的方式欣賞大峽谷、尼加拉瓜大瀑布等著名景點外，為體現美國自由冒險精神，拍攝視角更加入許多極限運動鏡頭，讓遊客跟著衝浪高手在夏威夷巨浪中穿梭。

酈英傑表示，2019年是美國在台協會及台灣關係法40週年，今年慶祝活動的一大重點，是將2019年定為美台旅遊年，目的是鼓勵美台之間展開更多的雙向旅行。

酈英傑說，智崴在2018年、2019年都參與在華府舉行的Select USA選擇美國投資高峰會，今年台灣訪問團由110人組成，連續第2年成為高峰會70多個經濟體中最大的代表團，台灣公司如此踴躍支持，也凸顯了美台之間的經濟連結。

酈英傑強調，智崴最近投資數百萬美元，將位於紐約時代廣場的旗艦據點打造成i-Ride飛行劇院體驗中心，並計劃在夏威夷開設另一個據點，這兩個地方都是相當值得訪美旅客發掘美麗的景點，相信智崴的投資將能深化美國經濟關係及美台人民之間的情誼，並使美台關係繼續向前大步邁進。

沈榮津致詞表示，智崴是一家軟硬整合的公司，利用6軸體感科技，結合自行開發有關風景的數位內容。他過去擔任經濟部加工出口區管理處處長時，曾受邀前往日本台場訪問，看過類似的體感科技，回來後智崴就申請進入高雄軟體園區。

智崴半年內在高雄軟體園區完成建廠，並著手開發「飛越加拿大」影片，是帶動城市觀光的解決方案，尤其國外觀光客透過智崴產品介紹當地景觀，帶來物超所值的價值感。

沈榮津指出，很高興看到智崴完成「飛越美國」作品，相信對於往後推動城市觀光應該有相當的幫助。

除了「飛越美國Discover America」，智崴已累積台灣、荷蘭、歐洲、日本、中國、澳洲等以飛越為主題的影片內容。另外包含與日本講談社合作製作「進擊的巨人」、「攻殼機動隊」等動畫影片，也將是未來計畫播出的內容。（編輯：張良知）1080702